Barbara d’Urso tornerà a condurre il Grande Fratello anche il prossimo anno

Il Grande Fratello 17 si farà. Ad annunciarlo Barbara d’Urso, nel corso della finale della sedicesima edizione, che ha incoronato vincitrice Martina Nasoni, conosciuta ai più con l’appellativo di Ragazza con il cuore di latta. Barbarella, pochi minuti prima di salutare il suo pubblico, ha chiarito che il reality show tornerà anche nel 2020. E non a caso ha voluto aprire la puntata del programma ringraziando i telespettatori per l’affetto dimostrato in questi mesi. Da marzo a giugno il GF ha registrato ottimi ascolti, riuscendo addirittura ad appassionare più telespettatori della terza edizione del Grande Fratello Vip e della recente Isola dei Famosi. Ascolti che si sono rivelati decisivi per il futuro dello show che, rimasto in soffitta per alcuni anni, è tornato in pole position su Canale 5 dal 2018.

Le parole di Barbara d’Urso sugli ascolti tv del Grande Fratello

“Non lo farò alla fine perché poi ci sarà il vincitore e tutto il caos, di solito si fa alla fine ma volevo approfittarne subito. Volevo ringraziare voi, tutti quanti, tutti quelli che sono stati davanti al televisore, seguendoci tutti i lunedì. Voi sapete molto bene che quest’anno non era una stagione molto fortunata per quanto riguarda i reality e nonostante il nostro più grande competitor, il nostro diretto competitor, Rai 1 ci abbia piazzato la corazzata Montalbano, voi ci avete regalato il 20% di share, quindi, grazie a voi, davvero, da parte di tutti quelli che lavorano qua, tutto il Grande Fratello! Grazie, grazie davvero!”, ha dichiarato Barbarella prima di iniziare a condurre di fatto l’ultima puntata del Grande Fratello 16.

Malgioglio e Iva Zanicchi confermati al Grande Fratello 17?

Oltre a Barbara d’Urso pare che al Grande Fratello 2020 non mancheranno Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. La coppia di opinionisti ha lasciato il segno nel corso dell’ultima edizione e insieme a Carmelita ha regalato tanti momenti di spensieratezza. Con la riconferma della d’Urso al Grande Fratello Nip sembra alquanto improbabile un coinvolgimento della conduttrice nella versione Vip del reality show, come sussurrato qualche giorno fa dal settimanale Nuovo. Il Grande Fratello Vip, orfano di Ilary Blasi che ha deciso di tentare nuove strade lavorative, sarà molto probabilmente condotto da Alessia Marcuzzi insieme ad Alfonso Signorini.