Justin Bieber sposato: il matrimonio con Hailey Baldwin c’è stato, ecco la conferma

Justin Bieber si è sposato davvero con Hailey Baldwin: è finalmente arrivata la conferma!

Una notizia che forse le fan non si aspettavano, ma Justin Bieber è sposato! Il matrimonio con Hailey Baldwin di cui si è tanto mormorato nei mesi scorsi c’è effettivamente stato. Mancava solo la conferma dei diretti interessati, a dire il vero. Le prove per capire che fosse vero non sono mancate nelle settimane passate, come per esempio il fatto che lei abbia cambiato il nome su Instagram scegliendo di chiamarsi “haileybieber“. Eppure alcune fan continuavano a non crederci. Oggi dovranno arrendersi all’evidenza, perché è tutto vero: Justin e Hailey si sono sposati nel 2018. La conferma è arrivata pochi minuti fa su Instagram, anche se è stata una conferma indiretta.

Justin Bieber e Hailey Baldwin sposati, il primo Ringraziamento da marito e moglie

Il cantante non ha pubblicato una foto di coppia scrivendo esplicitamente “Sì, sono sposato“, ma lo ha scritto tra le righe. In occasione del Ringraziamento, anche se un po’ in ritardo, Justin ha scritto su Instagram: “Felice Ringraziamento in ritardo a tutti. Primo ringraziamento da uomo sposato, prima volta che ospitiamo il Ringraziamento. La prima volta in cui entrambe le famiglie si sono riunite”. Più chiaro di così? Il matrimonio in gran segreto è stato finalmente confermato dal neo marito di Hailey, che come già saprete è la nipote dell’attore Alec Baldwin (protagonista di una disavventura di recente!). La modella si è dimostrata essere una buona compagna anche in occasione del brutto periodo trascorso da Selena Gomez, ex storica di Justin. Lui ne ha sofferto e non lo ha nascosto, ma Hailey era pronta a consolarlo.

Justin Bieber sposato con Hailey, le ultime news sul cantante

Ma torniamo un attimo al post su Instagram sul ringraziamento, perché sui troviamo altre news sul cantante. Oltre a confermare di essersi sposato, Justin Bieber si è poi augurato di diventare un uomo migliore: “Le relazioni sono difficili e l’amore non sempre è facile, ma grazie per avermi mostrato come fare! Ogni giorno è un processo di conoscenza, tentando di somigliargli di più. Paziente, gentile, altruista, la strada è ancora lunga! Ma la grazia di Dio è sufficiente”. Pare proprio che Justin abbia intenzione di diventare un marito modello e un buon uomo di casa… e chissà, un domani anche un bravo papà!