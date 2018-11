Alec Baldwin arrestato per aggressione a New York

Baldwin arrestato dopo una lite per un parcheggio

Il famosissimo attore Alec Baldwin è stato arrestato per avere colpito con un pugno un automobilista che gli avrebbe rubato il parcheggio. A quanto pare Baldwin verrà incriminato per aggressione ed al momento si trova in custodia a New York. La rissa è avvenuta nei pressi di Washington Square Park, nel cuore della “Grande Mela”, davanti a decine di testimoni che sembra abbiano confermato l’aggressione per il posto auto.

Il commento del Presidente Donald Trump

Negli ultimi anni Alec Baldwin è diventato un idolo dei liberali per via della sua imitazione comica del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il Presidente si è limitato ad augurare buona fortuna all’attore! Baldwin è famoso per il suo carattere “difficile”, nel 2013 venne sospeso dalla Nbc per alcune frasi omofobe nei confronti di un giornalista. Nel 2014 venne fermato perchè stava percorrendo contromano una strada a bordo della sua bicicletta ed insultò gli agenti.