Justin Bieber e Hailey, presto un figlio? “Ne parlano sempre di più”

Justin e Hailey Bieber vogliono presto un figlio: questo è il gossip delle ultime ore sulla coppia! Un gossip che ha fatto fare i salti di gioia ai loro fan, che proprio non vedono l’ora di vedere la famiglia Bieber crescere. Per il momento sono solo voci, ma quelle dei tabloid americani raramente si rivelano del tutto infondate. Siamo davanti alle solite fonti affidabili insomma, quelle delle testate americane, quelle che sono vicini alle coppie che spifferano i loro segreti e i loro pensieri più privati. E questo gossip sui Bieber non sarebbe poi tanto assurdo, visto che Justin e Hailey sono sposati da un anno e mezzo e quindi avvertire il desiderio di diventare genitori non sarebbe così assurdo. I due si sono sposati a settembre del 2018 con una cerimonia privatissima, con pochi invitati e super segreta.

Justin Bieber e Hailey presto genitori? La coppia starebbe parlando sempre più spesso di avere un figlio

Solo nei mesi a seguire abbiamo avuto conferme del matrimonio avvenuto, poi il 30 settembre 2019 i Bieber si sono sposati una seconda volta con una cerimonia in grande nella Carolina del Sud. Dopo più di un anno di matrimonio, adesso i ben informati hanno reso noto che i due starebbero pensando di allargare la famiglia. Justin e Hailey Bieber avranno presto un figlio? Stando a ciò che ha riportato Us Weekly, i due starebbero “parlando sempre di più di iniziare una famiglia insieme”. Pare non siano delle semplici chiacchiere tra marito e moglie, ma desideri ben più profondi. Non solo un sogno campato per aria insomma, Justin e Hailey vorrebbero avere dei bambini al più presto, come aveva già raccontato la popstar d’altronde.

Justin e Hailey Bieber, gli ultimi gossip: i due vorrebbero presto un figlio

Prima di questo ultimo gossip, infatti, ci sono state delle dichiarazioni inequivocabili da parte di Justin Bieber, in questi giorni al centro dell’attenzione per presunti episodi di stupro. Già in occasione dell’ultimo compleanno di Hailey aveva scritto su Instagram, facendole gli auguri, che avrebbe voluto dei figli. E poi sono arrivate le parole da Ellen DeGeneres, a marzo, su quanti figli vorrebbe. A questa domanda aveva risposto che dipenderà da sua moglie Hailey Baldwin, ora in vacanza in Italia, perché il corpo è suo e l’ultima parola spetterà a lei.