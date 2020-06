Justin Bieber accusato di molestie: i racconti delle ragazze, fan in difesa

Justin Bieber accusato di molestie, due ragazze pubblicano i presunti racconti su Twitter: sarebbe successo due volte

Accuse di molestie per Justin Bieber. Non sono ore facili queste per la popstar internazionale, dopo che due donne hanno rotto il silenzio su presunti fatti accaduti qualche anno fa. Le accuse sono giunte su Twitter, dove qualche ora fa una ragazza di nome Danielle ha pubblicato sul suo profilo Twitter un racconto in cui ha accusato Justin Bieber di averla molestata. La ragazza ha scritto di aver preso coraggio ascoltando la denuncia di un’altra ragazza, anche se in quel caso non riguardava Bieber. Danielle ha deciso di non rendere pubblico il suo cognome perché sente di non essere ancora pronta a venire allo scoperto del tutto. “Tu mi conosci. Lo so che ti ricordi di me”, ha scritto. I fatti sarebbero accaduti il 9 marzo del 2014 in occasione di un concerto nella città di Houston. Justin si sarebbe poi recato in un bar, dove Danielle si trovava insieme ad altre due amiche: così ha raccontato. Avrebbero aspettato la fine del concerto per incontrare il cantante perché erano sue fan. Hanno fatto alcune foto e chiacchierato un po’, c’erano anche altri ragazzi con Justin e le hanno invitate in albergo. Le tre hanno accettato, ma sarebbero state separate in hotel.

Justin Bieber, piovono accuse: il cantante accusato di molestie da Danielle e Kadi

Stando a ciò che ha raccontato Danielle, Justin le avrebbe detto di non raccontare a nessuno ciò che stava succedendo altrimenti avrebbe avuto dei guai giudiziari. Danielle avrebbe provato a fare conversazione, ma lui avrebbe iniziato a baciarla e poi spinta sul letto. Il racconto di Danielle è proseguito poi raccontando i dettagli di come sarebbe avvenuto lo stupro. Ha specificato di sentirsi anche in colpa verso Selena Gomez, con cui all’epoca Justin faceva coppia. Lui l’avrebbe tranquillizzata sulla situazione con la cantante. Danielle ha scritto che il presunto rapporto non è stato consenziente. In supporto di questo racconto è arrivato a distanza di poche ore anche il racconto di Kadi. Anche lei ha accusato Bieber di molestie, stavolta i fatti sarebbero avvenuti a maggio del 2015 a New York. Anche Kadi ha pubblicato il suo racconto su Twitter ed è altrettanto dettagliato, oltre che supportato da alcune presunte chat e alcuni presunti messaggi privati scambiati con altre persone presenti quella notte.

Accuse di molestie a Justin Bieber, arrivano le fan in difesa: i racconti di Danielle e Kadi sono finti?

Naturalmente le accuse sarebbero tutte da verificare. Al momento Justin Bieber non ha replicato, ma pare che Alison Kaye, presidente del SB Projects di Scooter Braun, abbia fatto sapere che nel caso del racconto di Danielle ci sarebbe già un’inesattezza. Il cantante infatti non avrebbe alloggiato nell’hotel menzionato nel racconto ma in un altro. Le fan di Bieber però hanno scovato altre incongruenze. Pare infatti che i racconti di Danielle e Kadi siano molto simili a una fanfiction. Inoltre Kadi a giugno del 2015, quindi dopo i sempre presunti accadimenti, scriveva di non aver ancora incontrato Justin Bieber. E c’è chi ha fatto notare che il 4 maggio 2015 Justin era al Met Gala e il giorno dopo era a Los Angeles, e non a New York. Scopriremo nelle prossime ore come si evolverà la situazione!

My name is Danielle. On March 9, 2014, I was sexually assaulted by Justin Bieber. pic.twitter.com/zUX4HJewPn — d (@danielleglvn) June 21, 2020

I believe Danielle, I am a victim of sexual assault by Justin Bieber too pic.twitter.com/AA0Y72xE1s — Kadi (@ItsnotKadi) June 21, 2020