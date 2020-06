Justin Bieber, la moglie Hailey in vacanza in Italia con Bella Hadid

Vacanze in Italia per Hailey Baldwin, la moglie di Justin Bieber, e Bella Hadid. Le due top model, nonché migliori amiche da anni, sono arrivate in Sardegna martedì 23 giugno. Hailey e Bella hanno preso un jet privato per arrivare sull’isola. Sono state poi pizzicate dai paparazzi a bordo di uno yacht, dove hanno messo in mostra i loro corpi statuari con succinti bikini (foto in basso). La nipote di Alec Baldwin ha optato per un due pezzi leopardato mentre la sorella di Gigi ha preferito un completo più colorato, dai toni arancio e fucsia. A bordo dello yacht non c’era Justin: a quanto pare Bella e Hailey hanno deciso di regalarsi una mini vacanza solo donne. Del resto sono state lontane per diversi mesi a causa dell’emergenza Coronavirus: la signora Bieber è stata a Los Angeles con il marito mentre l’Hadid è rimasta nella Carolina del Nord, nella fattoria della madre, l’ex modella Yolanda. Con Bella pure la sorella Gigi e il fidanzato Zayn Malik, ex componente degli One Direction, in attesa del primo figlio che nascerà entro la fine dell’anno.

Vacanza per sole donne per Bella Hadid e Hailey Baldwin in Bieber

Una vera e propria rimpatriata tra amiche quelle che stanno vivendo in questi giorni in Sardegna Bella Hadid e Hailey Baldwin. Nessun gossip pericoloso: il matrimonio di Hailey e Justin non è assolutamente in crisi come molti potrebbero pensare. Proprio qualche giorno fa la coppia è stata avvistata mentre usciva da uno studio medico. Qualcuno ha ipotizzato una presunta gravidanza della 23enne ma nelle foto che la immortalano sullo yacht italiano Hailey mette in mostra un fisico perfetto. Dunque per la cicogna tocca ancora attendere… Justin e Hailey hanno infatti scelto di godersi il matrimonio – celebrato a sorpresa nel 2018 – prima di mettere su famiglia.

Justin Bieber ha respinto le recenti accuse di violenza

Qualche giorno fa Justin Bieber è finito al centro della scena per via di alcuni attacchi e accuse relative a presunte molestie. Il 26enne ha prontamente smentito tutto, ricevendo in toto l’appoggio dei fan sparsi in tutto il mondo.