Jessica Morlacchi, la lotta contro la depressione: “Sono molto più forte io”

A La Vita in Diretta Jessica Morlacchi parla della sua battaglia contro la depressione

Jessica Morlacchi, grande protagonista dell’ultima edizione di Ora o Mai Più, ospite dell’ultima puntata de La Vita in Diretta è tornata a parlare della sua lotta contro gli attacchi di panico e la depressione. Nell’intervista con Francesca Fialdini, la cantante romana ha parlato del grande successo con i Gazosa, teen band di cui era la voce, e del malessere che l’ha colpita dopo qualche tempo dal debutto al Festival di Sanremo. Jessica ha raccontato di aver sofferto anche di agorafobia, sensazione di paura nei luoghi grandi ed aperti che per anni l’hanno costretta a casa. L’ex interprete di www.mipiacitu ha spiegato che qualcosa si è spezzato dentro di lei quando ha iniziato a capire che per la sua giovane età le responsabilità erano diventate troppo grandi e aveva la sensazione di non essere più libera di fare quello che realmente voleva. Il segnale che qualcosa non andava sul serio, però, è arrivato durante un concerto a Montecatini, dove la Morlacchi ha avuto il suo primo vero attacco di panico.

La cantante parla del suo primo attacco di Panico durante il periodo Gazosa

“Eravamo a Montecatini con diversi artisti, mi ricordo che c’era anche Cristina D’Avena, e io ero sul palco e non mi sentivo bene”. Jessica Marclacchi racconta che tutti credevano che fosse un semplice calo di pressione o di zuccheri, ma così non era: “Stavo male, non volevo stare sul palco, non volevo cantare, volevo andare via. Non mi sentivo le gambe, vedevo tutto sfocato e un forte mal di testa… non ero Jessica”, descrive così il suo primo attacco di panico. Su gli altri componenti dei Gazosa, rivela: “Abbiamo avuto un momento in cui pensavamo che questo mondo dello spettacolo fosse un po’ troppo pesante; però ovvio io parlo per me stessa”. Quando Francesca Fialdini le chiede di parlare della sua depressione, la cantante afferma di aver sofferto anche di agorafobia: “Non sopportavo minimamente più andare a fare una passeggiata a Piazza Navona, piuttosto che a un centro commerciale, piuttosto che andare alla stazione e fare un viaggio”. La cantante spiega di aver avuto dei limiti talmente forte da sentirsi bene solo a casa.

Jessica Morlacchi: “Ecco come ho vinto la depressione”

La Morlacchi confida di essere stata “in crisi” per dieci anni, dai 17 ai 27 anni più o meno. Ma da tre anni a questa parte ha trovato la forza di reagire e di uscire fuori da questo lungo periodo buio che l’aveva chiusa in sé stessa senza la voglia di chiedere aiuto. Così racconta quando ha toccato il fondo: “L’ansia era diventata il comandante della mia vita”. Jessica ha affermato di aver preso anche degli antidepressivi, a cui ha rinunciato grazie alla sua forza di volontà. Dopo sei mesi li ha buttati in un cassonetto, dicendo a sé stessa: “Ma io posso dipendere da sta boccetta? Ma siamo matti? Sono molto più forte io!”. Ed è proprio così, oggi l’interprete di Senza ali e senza cielo, canzone scritta per lei da Red Canzian, appare forte e piena di vita; “un vulcano di energia e vitalità”, come la descrive anche la Fialdini. . E lei ha voluto mandarle un messaggio proprio l’ex coach di Ora o Mai Più.

Il messaggio di Red Canzian a Jessica Morlacchi

In studio arriva il video-messaggio di Red Canzian con cui Jessica ha costruito un rapporto d’amicizia davvero speciale. Per Red, la Morlacchi è un talento vero. E sulla battaglia vinta, afferma: “In Jessica c’è questa voglia di riprendersi in mano la vita, di riprendersi il tempo perduto. Una voglia incredibile di stare in mezzo alla gente, bisogna frenarla adesso, dopo anni in cui lei aveva paura”. E poi aggiunge: “Quando canta riesce a trasmettere un brivido potente e riesce a coinvolgerti nella sua emozione, è un artista pura. (…) Le persone come te, che hanno sofferto e che ce l’hanno fatta a ritornare, devono andare avanti e tu sei una forte, auguri piccolina!”.