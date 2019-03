Red Canzian, il saluto a Riccardo Fogli e il rapporto con Jessica Morlacchi

Red Canzian a Domenica In: Mara Venier propone di salutare Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi

Un brevissimo saluto quello di Red Canzian a Riccardo Fogli durante la sua intervista a Domenica In. Qualche fan sui social chiedeva di assistere a dei saluti da parte del cantante nei confronti del collega che si trova attualmente all’Isola dei Famosi. Proprio alla fine dell’intervista, a proporre questo saluto ci pensa Mara Venier. La conduttrice afferma di voler salutare il nuafrago che si trova in Honduras e Red gli manda un brevissimo: “Ciao Riccardo”. Probabilmente i fan del noto gruppo musicale Pooh si aspettavano un saluto più caloroso, visti gli anni trascorsi insieme e il grande successo ottenuto. Fogli sta vivendo un periodo difficile all’Isola. I telespettatori l’hanno visto piangere e sono tantissimi i personaggi dello spettacolo che hanno scelto di prendere le sue difese pubblicamente. Ma Canzian preferisce gestire il tutto così, anche perché in questa fase della sua vita sta affrontando nuovi passi della sua carriera. Il pubblico italiano l’ha visto recentemente a Ora o mai più, dove ha collaborato con Jessica Morlacchi. Ora i due non parlano più di gioco, ma di una vera e propria amicizia. Infatti, tra loro è nato un rapporto molto forte. A confermarlo ci pensa anche la figlia di Red, Chiara.

Red Canzian, la figlia Chiara si sposa: l’annuncio a Domenica In

Tra qualche giorno verrà celebrata la festa del papà e Mara ha deciso di dedicare la puntata proprio alla figura paterna. Chiama, pertanto, nella sua trasmissione Red e sua figlia Chiara. Insieme parlano del loro rapporto e la giovane ammette che il cantante è un padre molto geloso. Dopo di che entra in studio l’attuale compagno della ragazza, con cui quest’ultima fa un annuncio importante: “Il 22 giugno ci sposiamo”. Dunque, la figlia di Red è pronta a convolare a nozze con il compagno, con cui sta insieme da ben 4 anni. Papà Canzian ha approvato subito il giovane, con cui ammette di avere un bel rapporto. Ed ecco che in studio entra anche Jessica, definita da Red: “La mia terza figlioccia”.

Red Canzian e Jessica Morlacchi: è nato un rapporto davvero speciale

Jessica è ufficialmente entrata a far parte della famiglia Canzian. A confermarlo ci pensano sia Red che Chiara. Quest’ultima precisa: “Ci siamo innamorate anche noi”. Un rapporto davvero speciale quello nato dalla coppia di Ora o mai più. “Felicissima di essere qua, mi sento di famiglia, poi sono fan sfegatata di Chiara”, ammette Jessica, felice di essere insieme a Red e Chiara.