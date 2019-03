Red Canzian in lacrime per Jessica Morlacchi alla finale di Ora o mai più

Finale Ora o mai più 2019: Red Canzian piange per Jessica Morlacchi

Momento di commozione alla finale di Ora o mai più per Red Canzian. Il musicista dei Pooh si è emozionato mentre la sua allieva, Jessica Morlacchi, presentava nello show di Rai Uno il suo nuovo inedito, Senza ali e senza cielo. Un pezzo scritto proprio da Red e che racconta la storia di Jessica. Che, dopo il grande successo ottenuto con il gruppo dei Gazosa, è stata costretta ad allontanarsi dal mondo della musica per via di alcuni problemi di salute. Red ha ascoltato con orgoglio la performance di Jessica e non è riuscito a nascondere le lacrime, tanto che è stato costretto a coprirsi più volte il volto. Un comportamento che la Morlacchi non si aspettava, tanto che ha ringraziato pubblicamente il suo Coach per il modo in cui l’ha aiutata a riconquistare fiducia in se stessa.

Le parole di Jessica Morlacchi sulla canzone scritta da Red Canzian

“È un pezzo che parla della mia storia, del mio percorso, di questi dieci anni in cui sono stata male. All’inizio avevo pensato ad un altro singolo da presentare all’ultima puntata di Ora o mai più ma poi Red mi ha detto di aver scritto un brano per me, incentrato sulla mia storia. Mi sono innamorata all’istante di questa canzone. Sono davvero onorata di quello che ha fatto Red, mai mi sarei aspettata una cosa del genere. Mi ha fatto un grande regalo: è l’unico Coach di Ora o mai più che ha scritto un brano al proprio allievo”, ha detto Jessica Morlacchi nell’intervista rilasciata a noi di Gossipetv.

Jessica Morlacchi ringrazia Red Canzian dopo Ora o mai più

“Sono arrivata come un cucciolo spaurito sul palco di Ora o mai più. Sono cresciuta grazie al mio Coach Red Canzian, che è un uomo straordinario. Ha fatto di tutto per mettermi in risalto. Sono davvero felice di questa esperienza”, ha aggiunto la giovane.