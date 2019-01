Jessica Morlacchi ex Gazosa a Ora o mai più: “A 16 anni mi sono ammalata”

Ora o mai più, la cantante dei Gazosa: il periodo buio di Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi, ex cantante e bassista dei Gazosa, riparte da Ora o mai più. L’artista è tra i concorrenti della seconda edizione del programma di Amadeus. Nel corso della prima puntata l’interprete ha parlato del suo momento buio che, inevitabilmente, l’ha allontanata dal mondo della musica. “A 16 anni ho cominciato ad avere attacchi di panico. In più soffrivo di agorafobia, ovvero avevo paura di stare in spazi aperti. Praticamente era impossibile per me vivere e tutto questo è sfociato nella depressione”, ha confidato Jessica, che oggi ha 31 anni. “Ci sono voluti 12 anni per riprendermi, per trovare la cura giusta e soprattutto il dottore giusto che mi ha salvato la vita”, ha aggiunto la Morlacchi.

Il grande successo di Jessica Morlacchi con i Gazosa

Jessica Morlacchi è diventata popolare nei primi anni Duemila con i Gazosa. All’epoca il gruppo, lanciato da Caterina Caselli, era composto da ragazzi ancora adolescenti. L’età dei quattro componenti andava dagli 11 ai 14 anni. Nel 2001 i Gazosa hanno vinto Sanremo Giovani con la canzone Stai con me (forever). Qualche mese dopo hanno lanciato il loro tormentone estivo – www.mipiacitu – che è diventata la colonna sonora di un celebre spot di telefonia mobile con protagonista Megan Gale. Dopo la partecipazione a Sanremo 2002, la band si è sciolta nel 2003.

Jessica Morlacchi ha partecipato a The Voice

Qualche anno fa, prima di Ora o mai più, Jessica Morlacchi ha partecipato a The Voice of Italy. Nel 2013 la giovane è entrata nella squadra di Riccardo Cocciante ma è stata eliminata ai Live Show.