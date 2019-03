Jessica Morlacchi intervista Gossipetv: le dichiarazioni su Red Canzian e Ora o mai più

Ora o mai più è stato il programma di rilancio per Jessica Morlacchi, ex leader dei Gazosa, band adolescenziale dei primi anni Duemila. Dopo aver superato i problemi di agorafobia e attacchi di panico – che per anni l’hanno allontanata dalla musica – Jessica è più carica che mai e pronta a riprendersi quel posto nel mondo dello spettacolo conquistato a 13 anni con la prima vittoria a Sanremo Giovani. “Sono arrivata come un cucciolo spaurito sul palco di Ora o mai più. Sono cresciuta grazie al mio Coach Red Canzian, che è un uomo straordinario. Ha fatto di tutto per mettermi in risalto. Sono davvero felice di questa esperienza”, ha detto l’interprete a noi di Gossipetv.

Red Canzian ha scritto per te anche la tua nuova canzone, giusto?

Sì, si intitola Senza ali e senza cielo. È un pezzo che parla della mia storia, del mio percorso, di questi dieci anni in cui sono stata male. All’inizio avevo pensato ad un altro singolo da presentare all’ultima puntata di Ora o mai più ma poi Red mi ha detto di aver scritto un brano per me, incentrato sulla mia storia. Mi sono innamorata all’istante di questa canzone. Sono davvero onorata di quello che ha fatto Red, mai mi sarei aspettata una cosa del genere. Mi ha fatto un grande regalo: è l’unico Coach di Ora o mai più che ha scritto un brano al proprio allievo.

Di recente Red Canzian ti ha invitato ad un suo firmacopie, ci saranno altre collaborazioni in futuro?

Red mi ha invitato già a duettare nel suo nuovo album e ho accettato subito. Spero ci siano altre collaborazioni. Mi piace molto collaborare con altri artisti, spero anche in qualcosa con Marco Masini che, come ho detto più volte, amo alla follia. Io sono per le collaborazioni, mi piace molto lavorare insieme agli altri artisti, avere uno scambio di idee.

Al di là di Red Canzian, con chi hai legato di più a Ora o mai più?

Con Annalisa Minetti. È una persona incredibile, una donna fortissima, piena di grinta, carica, positività, simpatia. È la ragazza della porta accanto con la voce di Celine Dion.

Chi ti è stato più vicino durante il percorso a Ora o mai più?

La mia famiglia: i miei genitori e mia sorella. Ma pure gli altri concorrenti: noi allievi ci siamo fatti coraggio a vicenda, ci siamo sostenuti tutto il tempo. Tra di noi non c’è stata competizione. Non so raccontarti neppure un aneddoto spiacevole. Ti posso assicurare che hanno fatto più casino i Coach che noi allievi, che siamo sempre stati insieme e ci siamo divertiti. Andiamo tutti d’accordissimo.

Lo scorso anno due concorrenti di Ora o mai più (Alessandra Drusian e Massimo Di Cataldo) hanno partecipato dopo Ora o mai più a Tale e Quale Show: a te piacerebbe?

Sarebbe un onore, anche se è un programma molto difficile. C’è un lavoro duro da fare. Se dovesse arrivare la proposta direi assolutamente sì.

Oggi vanno molto di moda le reunion: i Gazosa potrebbero tornare in scena visto che siete rimasti tutti amici?

Sì, perché no. Magari non adesso visto che sono concentrata sulla mia carriera da solista. Forse più in là, vedremo.

Sei fidanzata? Per chi batte il tuo cuore?

Mi batte per la persona sbagliata (ride, ndr). No, non sto insieme a nessuno. Sono innamorata da due anni ma lui non è innamorato di me: capito la situazione? (ride ancora, ndr). Spero di fidanzarmi, di avere una famiglia, quando verrà ci penserò. Per adesso mi concentro sul lavoro. Ora o mai più è un inizio importante, è stata tosta scegliere di ripartire. Ho tanta voglia di restare, mi sento davvero carica.