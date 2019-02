Vieni da me intervista Jessica Morlacchi: attacchi di panico, agorafobia, Marco Masini

Jessica Morlacchi, tra le protagoniste della seconda edizione di Ora o mai più, è tornata a parlare dei suoi problemi di salute. L’ex componente dei Gazosa ha sofferto in passato di attacchi di panico e agorafobia, ovvero della paura di stare in spazi aperti. “All’inizio i miei genitori pensavano che fossero dei piccoli cali di pressione. Poi, piano piano, abbiamo iniziato a fare qualche analisi e hanno accertato che soffrivo di attacchi di panico. Mi svegliavo, facevo colazione ed avevo il cuore a mille”, ha ammesso la cantante a Vieni da me. “Subito dopo ho iniziato a soffrire di agorafobia. Mi sono chiusa in casa. A Roma frequentavo pochi posti, quelli che mi facevano stare bene”, ha aggiunto.

Marco Masini ha aiutato parecchio Jessica Morlacchi

Questi problemi di salute hanno rallentato la carriera di Jessica Morlacchi, che ha iniziato a cantare quando era solo una bambina. Ad aiutarla a stare meglio la famiglia, gli altri membri dei Gazosa e soprattutto un amico speciale: Marco Masini. “Lui mi è stato molto vicino, gli voglio un bene dell’anima”, ha dichiarato Jessica nel salotto di Caterina Balivo. Masini è molto legato alla collega e nel 2005 l’ha voluta al Festival di Sanremo per la serata dei duetti (video in basso).

Jessica Morlacchi a Vieni ad me parla di Red Canzian

A Ora o mai più Jessica Morlacchi ha trovato un altro amico: Red Canzian. “È una persona carina e gentile. Non poteva capitarmi un Coach migliore. È l’eleganza fatta persona”.