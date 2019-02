Jessica Morlacchi in lacrime: “Grazie Marco Masini”. Gaffe di Marcella Bella

Ora o mai più: Jessica Morlacchi piange per Marco Masini, gaffe di Marcella Bella

Marco Masini è tornato a Ora o mai più in qualità di ospite, dopo aver vinto la prima edizione del programma in coppia con Lisa. Questa volta il toscano ha cantato con Jessica Morlacchi, allieva di Red Canzian. I due si sono esibiti sulla celebre canzone Ti innamorerai. Una performance intensa e struggente, che ha accolto i consensi del pubblico e il plauso dei giurati. Al termine dell’esibizione Jessica – ex cantante dei Gazosa – è scoppiata a piangere. La Morlacchi, come spiegato ad Amadeus, si è emozionata per il duetto con Masini. “Io e Marco siamo amici. Lui è uno dei pochi che c’è sempre stato. Anche nei momenti più bui”, ha confidato la giovane, che dopo il successo arrivato in età adolescenziale ha sofferto di ansia, attacchi di panico e agorafobia.

Marcella Bella commette un errore sulla canzone di Masini

Durante le votazioni, tutti i giurati di Ora o mai più hanno commentato entusiasticamente la performance di Marco Masini e Jessica Morlacchi. Tutti tranne Marcella Bella, che non ha dato più di sette alla ragazza. “Ti innamorerai non era una canzone adatta a Jessica. Racconta del rapporto tra un padre e una figlia quindi non la vedo adatta per il vostro duetto”, ha sottolineato la sorella di Gianni Bella. “Questa canzone è scritta da me e non parla di un padre. Il pezzo dice Ti innamorerai forse non di me, quindi non parla di un padre. Comunque resti la più bella“, ha ribattuto Masini, che ha pubblicato il brano nel 1993, riscuotendo subito un enorme successo.

Comunque la più bella !!!! @marcellabella.official #oraomaipiù @rai1official Gepostet von Marco Masini am Samstag, 2. Februar 2019

Ora o mai più: Marcella Bella chiede scusa per la gaffe

Dopo la risposta di Marco Masini, Marcella Bella si è prontamente scusata a Ora o mai più per le sue osservazioni.