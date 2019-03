Jessica Morlacchi, l’appello a Detto Fatto: “Voglio il grande amore”

Jessica Morlacchi, ospite a Detto Fatto, rivela di voler trovare il grande amore

Jessica Morlacchi, ex voce dei Gazosa e reduce dal successo di Ora o mai più di Amadeus, è stata ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto. La cantante è entrata in studio tra gli applausi del pubblico e tra i complimenti dell’amica Bianca: “Una delle voci più belle della musica italiana“, così l’ha definita la padrona di casa. Jessica, che ha sempre dato importanza alla musica, sta cercando il grande amore. “Sono alla ricerca del grande amore. Voglio il grande amore!“, questo l’appello, carico di ironia e tenerezza, che Jessica ha voluto inviare attraverso le telecamere del programma di Rai 2. A lei ha fatto eco la Guaccero: “Benvenuta nel club, Jessica!“. Per l’occasione. Jessica ha ripercorso alcuni momenti davvero belli della sua carriera, tra cui le esperienze al Festival di Sanremo fino ad arrivare al successo di Ora o mai più. Nel programma di Rai 1, la Morlacchi ha collaborato con Red Canzian, ex Pooh, che ha scritto per lei anche una canzone, il suo nuovo singolo, dal titolo Senza ali e senza cielo.

Jessica Morlacchi racconta la depressione: “A 16 anni mi sono ammalata”

Un’intervista davvero toccante quella che Bianca Guaccero ha realizzato a Jessica Morlacchi durante la puntata di lunedì 18 marzo di Detto Fatto. La conduttrice ha voluto ricordare insieme alla cantante la parte più difficile della sua vita. A 16 anni, all’apice del successo con i Gazosa, si è ammalata ed ha iniziato a soffrire di attacchi di panico, depressione e agorafobia. “Non è stato facile gestire il successo. Quando sei giovane, vuoi fare altro, quando una passione si trasforma in lavoro, dopo un po’ tutte queste responsabilità le ho sentite addosso”, così ha iniziato il suo racconto. Il momento più difficile del suo passato? “Il momento più difficile è stato quando non sorridevo più, quando avevo gli occhi pieni di paura […] Dicevo: ‘Jessica cosa sta succedendo?’. Mi girava sempre la testa, mi tremavano le gambe. Facevo fatica a respirare“. I suoi genitori non si sono mai accorti di niente, credevano fosse dovuto semplicemente allo stress, successivamente l’hanno capita, quando Jessica ha detto: “Basta!“.

Jessica Morlacchi in lacrime: il messaggio dei Gazosa

Dopo l’esperienza a Ora o mai più, Jessica Morlacchi è stata ospite in diversi programmi della Rai. La cantante, intervenuta a Domenica In di Mara Venier, ha ricevuto una bellissima sorpresa. Nella clip i fratelli Valentina e Federico Paciotti (rispettivamente tastierista e chitarrista della band creata nei primi anni Duemila da Caterina Caselli) hanno augurato il meglio alla loro amica. “Ti abbiamo seguito sempre e abbiamo fatto il tifo per te“.