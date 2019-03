Jessica Morlacchi in lacrime a Domenica In: il messaggio dei Gazosa

Jessica Morlacchi si commuove a Domenica In per il messaggio dei Gazosa

Momento di commozione a Domenica In per Jessica Morlacchi. La seconda classificata di Ora o mai più 2019 si è emozionata per via di un messaggio dei Gazosa, il suo ex gruppo. I ragazzi sono rimasti amici nonostante lo scioglimento e il filmato ha lasciato il segno tanto che Jessica a fatica ha trattenuto le lacrime nel salotto di Mara Venier. Nella clip i fratelli Valentina e Federico Paciotti (rispettivamente tastierista e chitarrista della band creata nei primi anni Duemila da Caterina Caselli) hanno augurato il meglio alla loro amica. “Ti abbiamo seguito sempre e abbiamo fatto il tifo per te”, hanno assicurato i due, che continuano a lavorare nel mondo della musica nonostante lo scioglimento del gruppo. Nel video non era presente il quarto componente dei Gazosa: il batterista Vincenzo Siani.

Jessica Morlacchi ha raccontato i suoi problemi di salute

“Grazie ragazzi, li amo. Sono la mia famiglia”, ha replicato Jessica Morlacchi a Domenica In. Qui la 31enne ha parlato dei suoi problemi di salute, che hanno bloccato per anni la sua carriera musicale. La cantante ha sofferto di attacchi di panico e agorafobia: due disturbi che hanno rovinato la sua vita privata e professionale. “Per fortuna ho trovato un bravo medico che mi ha curato”, ha spiegato Jessica.

La nuova canzone di Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi ha poi cantato a Domenica In la nuova canzone Senza ali senza cielo. Il pezzo, presentato alla finale di Ora o mai più, è stato scritto da Red Canzian e racconta la storia della Morlacchi.