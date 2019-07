Jessica al tentatore Alessandro: “Ti stai innamorando, andiamo a letto”

Temptation Island anticipazioni: le parole di Jessica che non piacciono ad Andrea

Jessica Battistello si è presa una bella cotta per Alessandro! Il bel tentatore sa bene come corteggiarla, ma non sappiamo se veramente prova un sentimento nei suoi confronti. Jessica, comunque, non si è trattenuta per nulla: sin dalla prima puntata ha dimostrato di essere interessantissima a lui… e nella prossima puntata succederà il finimondo! Sappiamo, attraverso le ultime anticipazioni di Temptation Island, che Andrea Maddalena chiederà il falò di conforto anticipato. E questa volta pare che Jessica non potrà rifiutare. Cosa succederà tra i due? È chiaro come il sole che la loro storia non possa durare…

Video decisione di Andrea: il falò di confronto con la fidanzata Jessica

Vi abbiamo appena parlato delle anticipazioni della terza puntata di Temptation Island e adesso sappiamo precisamente quale sarà la frase di Jessica che farà andare su tutte le furie Andrea: “Ti stai innamorando, ecco perché fai così. Andiamo a letto?”. Delle parole che una persona davvero innamorata del proprio fidanzato non direbbe mai a un altro ragazzo, per questo Andrea deciderà di chiarire (e chiudere?) la loro situazione sentimentale. Non avrebbe potuto rimanere di più sull’isola delle mille tentazioni.

Ultime notizie Temptation Island: ecco cosa dobbiamo aspettarci dalla terza puntata

Dalla pagina Instagram di Temptation Island si capisce chiaramente che un falò di confronto sarà quello di Andrea e Jessica… non può proprio scoppiare un’altra polemica contro Filippo Bisciglia! Si è inoltre diffusa la voce di un presunto tradimento: c’è stato davvero chi si è spinto a tanto? Nella nuova puntata del reality show di Canale 5, sapremo finalmente quali saranno le prossime coppie che resisteranno e quel famoso colpo di scena di cui si sta parlando nelle ultime ore!