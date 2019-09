Jessica di Temptation Island, silenzio rotto: la situazione con Andrea

Jessica Battistello di Temptation Island, silenzio rotto: la situazione con Andrea

Nelle scorse ore è tornato a riaccendersi prepotentemente il gossip attorno ad Andrea Filomena e Jessica Battistello. I due protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island sono stati assai chiacchierati per due episodi: il primo è uno spiffero fatto da Deianira Marzano che ha lasciato intendere senza troppi giri di parole che i due non si sarebbero mai lasciati e che avrebbero inscenato una rottura per avere più visibilità (la donna dice di avere delle fonti piuttosto attendibili e addirittura sostiene che tutto sarebbe stato premeditato prima del reality); l’altro fatto è quello emerso a Uomini e Donne dove Ida Platano ha confessato che da qualche settimana si sta sentendo con Filomena. Nessuna relazione, soltanto delle chiacchierate, ha specificato la dama. Dunque? La Battistello e Andrea stanno insieme oppure no?

Jessica non sta con Andrea: nessun ritorno di fiamma

A risolvere qualsiasi dubbio è stata la Battistello in prima persona che sul suo profilo Instagram, a domanda diretta di un fan curioso (“Sei tornata insieme al tuo ex?“), ha risposto con un lapidario “No.” Al momento quindi nessun ritorno di fiamma. La situazione tuttavia si presenta parecchio ingarbugliata in quanto Andrea sente Ida, ma, non è mistero, continua anche a mantenere i contatti con Jessica, come lei stessa ha dichiarato in più occasioni. Oltre ai sussurri di Deianira (su cui Filomena si è scagliato con veemenza), c’è stata un’altra vicenda recente che ha fatto credere che la ragazza stia cercando di ricucire con Andrea. Pochi giorni fa la giovane ha mostrato l’abito nuziale sui social, confidando di provare del magone a guardarlo. Insomma, i sentimenti non sono del tutto sopiti.

Ida e Andrea: parla la Platano

Circa il rapporto tra Ida Platano e Andrea, ecco le parole della dama del Trono Over di Uomini e Donne: “Da circa un mese e mezzo sto sentendo una persona che ha partecipato a Temptation. Si chiama Andrea, e non c’è nulla, però mi ha fatto anche bene sentire un’altra persona. Tutto qua!”.