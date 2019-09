Temptation Island, Andrea Filomena esplode: è scontro con Deianira

Andrea di Temptation Island risponde a Deianira Marzano dopo il gossip su Jessica: ecco cosa sta succedendo

Deianira Marzano ha lanciato il suo ennesimo scoop: Andrea e Jessica di Temptation Island si sarebbero visti di nascosto. Il gossip è esploso dopo che l’ex coppia ha partecipato a una registrazione di Uomini e Donne e abbiamo scoperto che lei vorrebbe ricominciare la storia. Sul Web sono in molti a dubitare di Andrea Filomena e Jessica Battistello, pensando che potrebbero essersi messi d’accordo e che quindi potrebbero aver finto nel reality show. Per questo lo scoop di Deianira ha fatto scalpore, perché sarebbe, secondo alcuni, una conferma di questa teoria. Tuttavia, Andrea Filomena ha deciso di smentire in qualche modo di aver visto Jessica di nascosto. Lo ha fatto scrivendo un messaggio tra le sue Instagram stories, in risposta a Deianira.

Temptation Island, scontro tra Andrea Filomena e Deianira: botta e risposta su Instagram

Dopo aver letto i messaggi e le testimonianze dell’influencer, Andrea è esploso: “Cara Deianira, ‘le figure di m… per applausi’ le lascio solo a te. Mi chiedo solo come mai fino a ora hai fatto solo delle misere comparsate in qualche trasmissione per screditare le persone in favor tuo, soltanto per emergere. Direi… che il tuo cammino è ancora lungo quindi mi concentrerei su cosa sai fare realmente oltre che sparlare”. Lo sfogo dell’ex protagonista di Temptation Island non è finito qui. Infatti poi ha continuato: “Non dovevi, forse, come detto nelle tue stories della scorsa settimana, avere delle fonti più che certe prima di emettere sentenze? Fossi in te mi concentrerei sulle corse di cavalli”. Ovviamente queste parole di Andrea sono finite sotto gli occhi di Deianira, che non è rimasta in silenzio. L’influencer ha subito chiarito: “Innanzitutto i miei gossip sono sempre comprovati. Invece quando posto qualche messaggio che mi scrivono le persone, […] mi prendo sempre il beneficio del dubbio. […] Non è che lo do per certo”. Insomma, lei non ha creduto in tutto e per tutto a quelle testimonianze che le sono arrivate, ma le ha condivise ugualmente con i fan.

Deainira e Andrea di Temptation Island, lo scontro continua

Deianira poi è passata di nuovo all’attacco: “Detto ciò tu come ti permetti di telefonare a una persona e dire che io non devo postare messaggi delle persone ecc ecc, quando io sulla mia pagina faccio ciò che voglio. Quando tu sei andato in tv a piangerti le corna tue!”. Ha suggerito poi ad Andrea di pensare al suo lavoro e sembrava essere finita lì. E invece no, perché ha aggiunto nuovi video tra le stories: “Ma ci rendiamo conto che io sono sul Web da due anni, sono due anni che i miei video su Facebook spopolavano con milioni di views e tu che sei diventato famoso per le corna ti permetti di parlare di me? Ma lavati la bocca!”.

Andrea Filomena contro Deianira, ancora scintille su Instagram: la risposta dell’ex di Temptation Island

Lo scontro è proseguito pochi minuti dopo, perché anche Andrea ha ribattuto a queste parole di Deianira! A proposito del presunto avvistamento con Jessica ha detto: “Io fossi in te direi alle tue informatrici e soprattutto a te stessa che prima di parlare, informati bene. O per lo meno abbi prove certe per aprire quella bocca, perché a parlare siamo tutti capaci”. Per quanto riguarda le accuse di voler fare business, Andrea ha risposto così a Deianira: “Io ti ripeto, ho il mio negozio e ho il mio lavoro e i soldi non mi mancano, a differenza tua che per fare i soldi devi parlare male della gente e per avere quattro followers”. E infine: “Io sarò anche cornuto, ma te non sai quante volte lo sei bella. Ti dico un’ultima cosa, vai a lavorare che fai la cosa più giusta”.