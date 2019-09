Temptation Island gossip, Jessica e Andrea si vedono di nascosto? L’avvistamento

Jessica Battistello e Andrea Filomena oggi, gli ultimi pettegolezzi sulla coppia di Temptation Island

Le ultime novità su Jessica Battistello e Andrea Filomena vengono direttamente da Uomini e Donne, dove i due sono stati ospiti dopo Temptation Island; in studio è stato confermato che è stata Jessica a non voler andare avanti nella conoscenza con Alessandro, il nuovo tronista, e la motivazione forse la saprete già tutti: la ragazza pensa ancora ad Andrea e non è disposta a buttare tutto all’aria per una nuova frequentazione. Nonostante questo Filomena sembra non essere più interessato a lei, anche se in molti in realtà iniziano a pensare che i due siano d’accordo e che quest’ambiguità di fondo nel loro rapporto sia dovuta a un piano già architettato. Sarà vero? A dare adito a queste voci è stata proprio Deianira Marzano che su Instagram ha pubblicato delle storie con dei messaggi su un presunto avvistamento dei due a Firenze.

Temptation Island gossip, segnalazione-bomba su Jessica e Andrea: si vedono di nascosto?

“Ciao Deia – questo il contenuto del messaggio condiviso dall’opinionista Web –, stamattina una mia amica ha visto Jessica e Andrea di Temptation alla stazione di Firenze mano nella mano; purtroppo non è riuscita a scattare una foto in quanto loro tendevano a nascondersi! Comunque tutto calcolato, come previsto!”. “Se così fosse – questo il commento della Marzano – come sempre avevo ragione e sarebbe il caso si dire “le figure di m…a le tenete per applauso. A sto punto spero di no per voi…”. Nella storia successiva si legge un messaggio ancor più chiaro: “Ciao Deianira, ti scrivo perché li conosco entrambi tramite amici e ti posso confermare che sono andati a Temptation solamente per soldi, lui facendo la parte dell’innamorato e lei della testa calda. Usciti separati – ha poi proseguito l’utente –, lei ha avuto in mente tutto sto show: fingersi ormai ex, per poi uscire fuori con ‘un amore così grande non posso buttarlo all’aria’. L’uscita alla stazione di Firenze inutile dirti che fosse già programmata. Un bacio”.

Jessica e Andrea torneranno insieme: il Web in subbuglio

Non sappiamo come andrà a finire questa storia e se Jessica e Andrea torneranno insieme, anche perché tempo fa si era vociferato anche di un avvicinamento, subito smentito, tra lui e Ida Platano. Fatto sta che i due farebbero meglio a chiarire la loro posizione, anche chiedendo alla redazione di poter intervenire pubblicamente su queste accuse, perché si tratta di commenti pesantissimi che gettano fango sulla loro persona. E tutto si amplificherebbe ancor di più se per caso dovessero tornare assieme. Al momento si tratta solo di pettegolezzi, ma sapete bene che da pochi messaggi si può arrivare a segnalazioni ancor più pesanti e ci si mette poco poi a capire da che parte sta la verità. Vedremo come reagiranno Jessica e Andrea e cosa decideranno di fare.