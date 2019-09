Jessica Battistello mostra l’abito nuziale: “Magone”. Poi parla di Zarino

Temptation Island, Jessica Battistello mostra l’abito nuziale con cui avrebbe dovuto sposare Andrea Filomena: “Magone”. Poi le parole sul tronista Alessandro Zarino: non tutto è come sembra

Jessica Battistello, protagonista con Andrea Filomena dell’ultima edizione di Temptation Island, è in vena di confidenze. Nelle scorse ore, ha mostrato ai suoi fan di Instagram l’abito da sposa con cui sarebbe dovuta convolare a nozze con il suo ex. Ricordiamo che Andrea e la Battistello erano sul punto di salire all’altare qualche mese fa. Poi i dubbi della ragazza hanno interrotto il percorso. Dubbi messi quindi alla prova nel reality di Canale 5 che, come è ormai noto, ha portato la relazione al naufragio. Tuttavia lo spazio per ricucire potrebbe esserci ancora; è stata Jessica stessa a non chiudere del tutto a questa eventualità. La ragazza inoltre è tornata a parlare di Alessandro Zarino, neo tronista di Uomini e Donne con cui sembrava potesse nascere una love story dopo Temptation.

Jessica e Andrea di Temptation Island: le porte non sono del tutto chiuse

“Certo, mi viene il magone per molto meno. Diciamo che ho la lacrima facile, sono molto sensibile. Troppo purtroppo”. Questa la risposta di Jessica a chi le ha chiesto se si emozionasse ancora a vedere il suo abito nuziale, nonostante non sia arrivata all’altare. E con Andrea Filomena? Si sente ancora? C’è margine per ricucire? “Non lo so, non prevedo il futuro. Penso che non è semplice né per l’uno ne per l’altro”. Quindi, porte non del tutto chiuse. Tuttavia la Battistello precisa che al momento è single e che, nel breve, vuole rimanere tale: “Single, sì. Per un bel po’ non voglio neanche l’avvicinarsi di un essere maschile.”

Jessica interviene nuovamente sul nuovo tronista Alessandro Zarino

La Battistello ha parlato anche di Alessandro Zarino che è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne. Con lui la ragazza ha condiviso momenti molto affettuosi a Temptation Island. Addirittura si pensava che i due potessero imbastire una storia. E invece Alessandro è finito sul trono di Maria De Filippi. In tanti credono che sia stato lui ha troncare i rapporti. A chi ha sostenuto ciò, Jessica ha risposto: “Dici che è andata così. Se lo sai tu ti lascio questa convinzione.” Che dunque sia stata lei a dire basta?