Temptation Island, polemica Venezia: Nunzia e Ilaria telefonano a Jessica

Temptation Island, Nunzia e Ilaria, polemiche red carpet a Venezia: il retroscena sulla telefonata a Jessica dopo che quest’ultima le aveva punzecchiate. In che rapporto sono le tre ora

Tempo di red carpet, tempo della Mostra del Cinema di Venezia: in questi giorni sono stati tanti i divi e i personaggi noti del mondo dello spettacolo ad aver sfilato sulla celebre passerella della laguna. Pochi giorni fa, sul tappeto rosso, per la sorpresa di molti sono spuntate anche Ilaria Teolis e Nunzia Sansone, due ex protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island nip. Le polemiche sono divampate in un amen. Perché? Che ci fanno? A che titolo partecipano? Queste le domande che sono circolate tra molti che hanno seguito l’evento. A punzecchiarle c’è stata anche Jessica Battistello, che ha condiviso l’avventura nel reality di Canale 5 con loro. Oggi la ragazza ha raccontato che dopo il red carpet e le sue parole schiette (senza troppi giri di parole ha fatto intendere che Ilaria e Nunzia sono state fuori luogo e che non le sono piaciuti i loro vestiti) c’è stata una telefonata chiarificatrice.

“Le ho sentite entrambe e Ilaria mi ha risposto più volte”

“Perché avrei dovuto esserci? Fino a due mesi fa lavoravo in assicurazione e ora dovrei andare al red carpet? Ma dai”. Questa la risposta della Battistello di pochi giorni a chi le ha chiesto perché non fosse andate anche lei a Venezia. Oggi l’ex di Andrea Filomena è tornata a parlare della vicenda, rispondendo su Instagram a chi le ha domandato se Nunzia e Ilaria si fossero offese. “Per così poco? Le ho sentite entrambe e Ilaria mi ha risposto più volte sula diretta”, fa sapere Jessica che aggiunge: “Non se l’è presa. Anzi ci siamo fatte due risate. Ho detto semplicemente che sono molto belle ma non intendevo con quegli abiti… E perché prendersela? Ho fatto un commento sincero su quel che pensavo… Preferite un’amica che vi dice che siete sempre belle, brave e intelligenti?”

Temptation Island: Ilaria, Nunzia e Jessica, l’amicizia continua

Dunque nessun litigio e nessuna incomprensione. Le ragazze di Temptation continuano a coltivare la loro amicizia fuori dallo show. E pazienza se non sempre hanno le stesse vedute. Dopotutto il confronto tra idee divergenti è il sale di un vero rapporto di amicizia.