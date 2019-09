UeD Ida gela Riccardo e parla di Andrea: Maria De Filippi chiede spiegazioni

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, il chiarimento sul mancato incontro a Brescia

Il chiarimento tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne Over ci ha dato modo di capire che tra i due non è ancora finita. Gianni Sperti e anche Maria De Filippi sembravano convinti del fatto che Ida avesse voltato pagina, viste le sue parole durante la prima movimentatissima puntata della trasmissione di Canale 5, ma noi non ne saremmo così sicuri. Interpellata dalla conduttrice, Ida ha spiegato che “Siamo arrivati proprio… Ci siamo detti che ci vogliamo bene e siamo arrivati alla fine” riferendosi proprio alla storia con Riccardo. “Io ho avuto la conferma – ha subito controbattuto un Riccardo più in forma che mai – che alla fine tu hai fatto sempre buono e cattivo tempo. Io mi attengo sempre al tuo atteggiamento. Sono stato preso in giro per due giorni. Mi hai mandato da tutt’altra parte in giro per Brescia! Dovevi apprezzare un pochettino!”. A cosa fa riferimento esattamente Guarnieri?

Ida gela Riccardo e parla di Andrea: “Mi ha fatto bene”

Stando al racconto di entrambi Riccardo si sarebbe presentato a Brescia per andare a trovare Ida che però non si è fatta vedere perché il figlio non stava bene e quindi non aveva tempo per discutere con un ex. Lui ha lamentato il fatto che lei non ha apprezzato il gesto ma Ida ha subito chiarito: “Non ti ho detto che ho apprezzato il gesto che tu sei venuto? Il tuo gesto è stato bello, però si è fermato lì”. Ida si è convinta che Riccardo le voglia bene e che sia un bravo ragazzo; al tempo stesso però non lo vede ancora pronto: “Ho capito – ha spiegato la Dama alla De Filippi – che sicuramente lui nella sua idea ce l’ha la famiglia, ma non è pronto adesso! Lui è una bella persona, però non è pronto a una famiglia! Io sto cercando quello, a oggi dico che sto molto bene, mi dà forza mio figlio, mi hanno aiutato amici e amiche, e poi – queste le parole che hanno gelato Riccardo – da circa un mese e mezzo sto sentendo una persona che ha partecipato a Temptation. Si chiama Andrea, e non c’è nulla, però mi ha fatto anche bene sentire un’altra persona. Tutto qua!”.

Maria De Filippi vuole vederci chiaro: la verità di Riccardo su Ida

Riccardo ha subito replicato con un ambiguissimo “Spero che sia il guerriero che stai cercando!” allarmando un’attentissima Maria De Filippi che ha chiesto spiegazione a entrambi e ha voluto sapere se per tutti e due le cose fossero chiuse davvero. “Non si dimentica – queste le parole della Platano –; si può mettere da parte ma avevo bisogno di prendere forza. Sono stata tanto male, avevo bisogno proprio di pensare a me stessa e a mio figlio, e di cambiare un attimino. Ero arrivata proprio al limite”. “Ma ti piace ancora Ida?”, ha chiesto poi Maria a Riccardo. “Quello che ho vissuto con lei – ha spiegato Guarnieri – non l’ho mai vissuto non la mia vita. La rabbia è passata, mi rimane un bel ricordo, ed è quello che poi cercavo alla fine. Però è andata così… pazienza!”. “Sembra che tu voglia rivederla…”, ha continuato un’incalzante Maria De Filippi a cui Riccardo facendo il vago non ha voluto dare soddisfazioni, orgoglioso com’è (e come ha fatto notare giustamente Gianni). Dite che tra i due è finita davvero? Stentiamo a crederci, sinceramente, e siamo quasi sicuri che il tempo ci darà ragione.