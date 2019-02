Jeremias e Soleil bacio: “Ci stiamo trovando benissimo”, è amore all’Isola?

Isola 2019, il bacio di Jeremias e Soleil: è già nato l’amore?

Neanche il tempo di mettere piede sull’Isola dei famosi che è scattato il bacio tra Jeremias e Soleil! I due nuovi naufraghi non stanno perdendo tempo, insomma, e hanno subito regalato al reality show qualcosa di cui parlare in puntata stasera. Il dubbio nel pubblico da casa è più che lecito: quanto c’è di vero in questo bacio? Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè hanno commentato ciò che è successo nella notte e sembrano abbastanza sereni. Se siano o meno coinvolti, solo il tempo lo dirà. Già nelle scorse ore comunque avevamo ricevuto qualche anticipazione sulla coppia o futura tale, ma nel daytime di oggi sono andate in onda le immagini.

Jeremias e Soleil si baciano all’Isola dei famosi: la reazione dopo il bacio

Il luogo del bacio è Playa Uva, si presume sia successo lunedì sera quindi il giorno dopo il loro arrivo. Soleil e Jeremias si stuzzicano sin dal primo giorno, questo va detto e gli stessi naufraghi si erano accorti che c’è del tenero fra loro. Dormono anche vicini ed è proprio di notte c’è stato il bacio. Inizialmente Jeremias accarezzava la schiena di Soleil, poi si sono ritrovati a un centimetro dall’altro ed è scattato il bacio. L’indomani mattina ecco cosa ha detto Jeremias in confessionale: “Questa notte è andata molto bene. Un po’ di freddo, un po’ di vento. Mi devo sempre coprire un po’ di più, con i vestiti o avvicinandomi a qualcuno che mi sembra meglio. E niente, alla fine non è successo niente, un bacino”.

Soleil e Jeremias insieme all’Isola: “Ci stiamo trovando benissimo”

Soleil, che ieri ha scatenato le gelosie di alcune naufraghe, ha invece detto: “Per ora ci stiamo trovando benissimo e non mi va proprio di definire nulla o di stare a pensare troppo. Stiamo qui, ci troviamo bene e… Carpe diem!”. Non sono mancati sguardi languidi e complimenti vari fra i due. Stasera Alessia Marcuzzi e le due opinioniste faranno un po’ di gossip, ma non solo perché Soleil ha anche litigato con Luca! Per cui appuntamento da non perdere, soprattutto perché Marco Maddaloni farà una rivelazione clamorosa al gruppo…