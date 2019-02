Isola dei famosi, Marco Maddaloni furioso con Bettarini: gruppo punito duramente

Isola 2019, Marco Maddaloni su tutte le furie: c’entra anche Stefano Bettarini

Nel daytime di oggi dell’Isola dei famosi abbiamo visto Marco Maddaloni convocato nel covo dei pirati per una comunicazione importante. Naturalmente è stato convocato lui in qualità di leader della settimana, non per altri motivi. Nella capanna, comunque, Marco ha visto un video che gli ha aperto gli occhi: i naufraghi sono riusciti a terminare i mille giri alla ruota del riso con un tempo sospetto. E in effetti, nelle immagini è chiaro ciò che è successo: Stefano Bettarini ha manomesso la ruota in modo da far risultare dei giri che non venivano effettivamente fatti. Aiutandosi con un coltellino, l’ex calciatore ha fatto scattare il meccanismo del contagiri ripetutamente, più e più volte. In questo modo, si sono risparmiati una buona parte di fatica!

Bettarini all’Isola 2019, la scorrettezza che è costata una dura punizione

Marco guardando il video è caduto dal pero: non riusciva a credere ai suoi occhi! Ciò che lo ha meravigliato di più è che Stefano da sportivo non avrebbe dovuto avere un comportamento simile: “Da lui non me lo aspettavo. Hai fatto sport per tanti anni. Ho visto una scena pietosa veramente. Ho un magone ma perché sono arrabbiato. Non me lo aspettavo da nessuno perché abbiamo sgobbato come pazzi. Abbiamo visto anche noi che si poteva toccare col dito là sotto. Ma io non avrei mai potuto sbagliare”, queste le parole del leader. Ha voluto poi vedere i volti di tutti i naufraghi che si sono resi complici: “Bettarini era il coltello, ma tutte le persone che guardano e non denunciano non sono meglio di Bettarini”. Il gruppo è stato punito interamente per questa scorrettezza e non hanno ricevuto il riso. Secondo Maddaloni, la punizione sarebbe dovuta essere ancora più grande, perché sono gesti che non ammette assolutamente.

Isola 2019, il colpo di scena nella puntata di stasera

Il leader ha però deciso di non rivelare subito tutto alla ciurma, tornando sulla spiaggia. Ha tergiversato dando la colpa a sé stesso per la mancanza di riso, dicendo che la produzione lo ha rimproverato perché non ha fatto impegnare abbastanza i naufraghi. Si è sfogato solo con Ghezzal, suo fedele amico ormai, e non ha mancato di lanciare già frecciatine a Bettarini. Marco vuole rivelare tutto al gruppo soltanto nella diretta di stasera, sicuramente per far vedere a tutti la loro reazione. Tra i primi baci sull’Isola 2019 e i primi litigi che annunciano forti scontri nei prossimi giorni, è arrivata anche la prima punizione di questa edizione.