Isola 2019, Luca e Soleil litigano: ecco cos’è successo lontano dalle telecamere

Luca Vismara e Soleil Sorgè litigano all’Isola dei famosi: ecco cosa è successo

Primo contro tra Soleil Sorgè e Luca Vismara: hanno litigato all’Isola 2019 dopo soli due giorni! Tutto è partito da Marina che ha detto che entrambi sono felici di stare sull’Isola, mentre secondo Luca hanno avuto due approcci diversi. Jeremias osserva e ascolta, mentre Soleil parla di più. A Soleil non è andata giù questa osservazione, così appena si sono allontanate le telecamere ha detto a Luca che lui è “molto studiato nelle cose che dice e nelle cose che fa”. Vismara ha chiesto cosa intendesse per studiato e poi ha chiesto pure come mai Soleil dica queste cose senza telecamere. “A me sembra che tu non sia molto spontanea comunque”, ha aggiunto. Poi ha spiegato ulteriormente il suo punto di vista, su di lei. La Sorgè ha detto “Anche agli altri, ho notato vai lì a mettere un po’ di… [zizzania ndr]. Ogni volta che ci sono le telecamere, perché poi in privato sei anche carino”. Luca ha detto la stessa cosa di lei: “Trovo molto meschino e scorretto quando va via la telecamera dare il colpo così. Ci vuole molto di più per farmi sentire a disagio”, ha aggiunto quando Soleil ha detto che non voleva dispiacerlo.

Isola 2019, scontro tra Luca e Soleil: la naufraga attacca senza telecamere?

“Da questo momento quando avrò qualcosa da dire non mi farò due problemi a farlo”, ha ribattuto l’ex corteggiatrice nel daytime di oggi. Luca e Soleil hanno litigato anche per altri motivi, ovvero la nuova arrivata non si è sentita accolta al meglio dall’altro. Per esempio quando voleva aiutare col fuoco e in effetti Luca perdendo questo compito è crollato in lacrime. Luca poi ha spiegato che in un gruppo ci sono dei ruoli già stabiliti e assegnati e che un nuovo arrivato dovrebbe entrare in un gruppo in punta di piedi. Dello stesso avviso è anche Giorgia, che ieri ha confessato la sua antipatia per Soleil. Luca ha concluso così: “Se covavi tutte queste cose, perché vedo che sei una mitragliatrice che ti sei segnato le cose… Io sono abituato a dirle subito le cose”. Soleil ha ribattuto immediatamente: “Io le ricordo le cose, a differenza tua che le inventi”.

Isola dei famosi, Soleil contro Luca: “Tu credi di aver legato con tutti”

“Io ho legato con tutti qui”, questo ha detto ancora Soleil, ma Luca ha subito fermato il suo entusiasmo dicendole: “Tu credi di aver legato con tutti”. Alla fine, Luca è andato via perché non gradiva il tono usato da Soleil. Lei invece ha pianto in confessionale e si è sfogata così: “Soffro tanto la cattiveria delle persone. Mi delude questa costante percezione sbagliata delle intenzioni e la cattiveria nel giudicare. Nel voler far sentire qualcuno sbagliato”. Insomma, sembra chiaro che gli scontri tra Luca e Soleil all’Isola potrebbero diventare una costante. In attesa che anche Giorgia manifesti la sua scarsa tolleranza verso la nuova arrivata. Questo litigio le avrà rovinato l’umore, dopo il bacio con Jeremias?