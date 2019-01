Jefeo e Alessandro Casillo commuovono Stash: racconto passato difficile ad Amici

Amici 2019 news, Stash in lacrime per i racconti di Casillo e Jefeo

Alessandro Casillo e Jefeo oggi, ad Amici 2019, hanno parlato del loro passato per convincere i professori a dare a tutti gli allievi quel “diritto allo studio” che, secondo loro, sarebbe stato negato al ballerino Marco Alimenti. Non è la prima volta che questi due cantanti fanno chiacchierare: più volte si sono lasciati andare a delle confessioni più o meno forti di cui vi abbiamo sempre parlato. Ora, approfittando della difficile situazione venutasi a creare all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, hanno cercato di spiegare agli insegnanti quanto sia importante per loro studiare con tutti – anche con i più critici – e che non è quindi giusto che un professore si rifiuti di dare degli insegnanti a un allievo solo perché non lo ritiene perfetto per i propri standard. Che comunque possono essere molto differenti da quelli di un altro professionista.

Confessioni importanti ad Amici 18, le parole dei concorrenti

Jefeo è stato il primo a parlare: “Ho vissuto in un quartiere di Milano e non ho mai avuto grandi possibilità economiche per studiare canto. L’unico modo che avevo per farlo era quello di venire in questa scuola per imparare. Bisogna seguire attentamente un allievo e poi si può dare un giudizio finale”. Alessandro Casillo – che lo abbiamo visto in lacrime per la sua ex fidanzata – ha invece raccontato questo: “Dopo il mio insuccesso, sono andato a lavorare per aiutare la mia famiglia. Dopo tanti sacrifici, adesso sono qui. Una bellissima occasione. Voglio imparare tanto da delle persone come voi”. E dopo queste parole e le lacrime di Stash Fiordispino (che probabilmente si è rivisto in questi ragazzi), tutti i concorrenti hanno deciso di lasciare Amici 18.

Cosa sta davvero succedendo nella scuola di Amici 18? C’è anche spazio per l’amore…

I professori di Amici 2019 hanno ringraziato tutti e sono ritornati alle loro normali attività… peccato che nessun allievo voglia lavorare con loro! Tranne che con Veronica Peparini e Alessandra Celentano, le uniche che si sono schierate apertamente dalla parte dei ragazzi per il salvataggio di Marco Alimenti. E mentre nella scuola è scoppiato il pandemonio, Tish e Alberto Urso sono sempre più vicini… L’amore rinascerà nel caos?