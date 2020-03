Javier critica anche Eleonora Abbagnato e crolla: “Non sto bene”

Serale Amici 2020, Eleonora Abbagnato mette in crisi Javier? Lui non ce la fa più

Javier Rojas ha passato una settimana difficile. Ha raccontato di non stare per nulla bene e i suoi fan si sono preoccupati perché credevamo che avrebbe potuto lasciare Amici 19. Per il momento, non sono state diffuse anticipazioni sull’abbandono del ballerino, anche perché, nonostante la settimana di sconforto, sa bene quanto sia importante lottare per la vittoria della categoria “ballo”. Nicolai è più agguerrito che mai, quindi deve riuscire a dare il meglio di sé, anche se in questo momento vorrebbe stare da tutt’altra parte… forse con la sua fidanzata Talisa?

Javier critica la Abbagnato: anche lei non sa dare giudizi corretti? Sfogo ad Amici

Abbiamo notato un grande cambiamento in Javier: trattiene a stento le lacrime, è in crisi, e ha cominciato a isolarsi come Nicolai. Ad affliggerlo maggiormente, il giudizio di Eleonora Abbagnato, che ha preferito Nicolai a lui, valutando le loro ultime prove; Javier non ci sta e ha respinto con forza anche il commento dell’étoile: “Queste sono cose che mi fanno arrabbiare. Ora basta con queste cose! Lei non conosceva la coreografia, ha visto solo le prove”.

Javier confessa: “Non sto bene”, riuscirà ad affrontare semifinale e finale?

Javier di Amici è allo stremo delle forze: “Non sto bene”. Ha trattenuto a fatica le lacrime quando gli assistenti gli hanno fatto notare che non riesce più a essere quello di prima… Anche Giulia Molino lotta con la tristezza e la paura di non farcela: durante la semifinale di Amici ci sarà una grande sorpresa per lei? La cantante non solo è rimasta molto male per gli ultimi giudizi dati dai professori, ma anche per le mancate parole di Nyv nei suoi riguardi: non l’ha messa tra i possibili finalisti di Amici 19!