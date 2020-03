Francesco e Giulia Amici semifinale, sorpresa in diretta? Lei chiede aiuto

Anticipazioni semifinale Amici 19: Francesco Bertoli videochiamerà in diretta Giulia Molino? La cantante non ce la fa più

Giulia Molino non ce la fa a sopportare la pressione. Ha chiesto un aiuto, qualcuno che riesca a darle supporto… e ci sarà una sorpresa durante la semifinale di Amici 2020? Lei è la concorrente più a rischio: dopo aver battuto per un soffio Jacopo la volta scorsa, potrebbe non riuscire a ottenere lo stesso risultato con la lanciatissima Gaia Gozzi (che sta registrando grandi successi con le sue canzoni) e con Nyv, apprezzatissima dai giudici; per non parlare, poi, dei ballerini: Javier e Nicolai sono dei veri fuoriclasse e la finale di ballo potrebbe essere rimandata con tutta probabilità all’ultima puntata di Amici 19.

Semifinale Amici, la telefonata di Giulia e Francesco: lei si sfoga ma perde la l’entusiasmo

Francesco Bertoli ha potuto chiamare Giulia Molino, cercando di rincuorarla: questo ha fatto scatenare una grande polemica tra le fan di Gaia e Martina! Ma tutto questo non potrebbe finire qui, visto il difficile momento che sta attraversando Giulia: è stata attaccata duramente dai professori, si è sfogata rispondendo soprattutto alla Pettinelli, ma questo non le è servito a stare meglio. Maria De Filippi deciderà di tranquillizzarla facendole una sorpresa in diretta? Francesco Bertoli potrebbe essere chiamato durante la penultima puntata di Amici per dire delle belle parole (a distanza) alla sua amica.

La verità sul rapporto di Giulia e Francesco di Amici

Francesco e Giulia stanno insieme? No, i due hanno sempre tenuto a precisare che tra loro c’è una grande amicizia: la cantante ha confessato che, tra le prime cose che farà dopo l’emergenza Coronavirus, sarà quella di abbracciare Francesco, vero scoglio in un mare in tempesta. Giulia, nonostante non abbia litigi coi coinquilini, ha comunque manifestato una certa sofferenza nel passare del tempo con loro. Adesso, invece, è il turno di Javier, che ha usato delle parole al veleno su Nicolai, dopo essersi completamente isolato.