Jasmine Carrisi a Domenica Live, Loredana Lecciso: “Ho rischiato di perderla”

La figlia di Albano e Loredana Lecciso da Barbara d’Urso: l’intervista di Jasmine Carrisi a Domenica Live

Prima intervista televisiva per Jasmine Carrisi, la figlia 17enne di Albano e Loredana Lecciso. La giovane è stata ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, dove ha raccontato la sua infanzia e il suo rapporto con i genitori famosi. Ma pure il rapporto con il fratello Albano Junior, detto Bido, e le sorelle Cristel e Romina Junior, figlie di Romina Power. “I miei genitori non mi hanno mai fatto pesare il fatto di essere figlia di persone popolari, da sempre vivo la vita di qualsiasi ragazza. Ho avuto un’infanzia divertente, seguivo sempre mio padre in tour”, ha raccontato Jasmine, piuttosto intimorita dal contesto televisivo. “Le canzoni di papà non sono il mio genere ma mi piacciono. Io preferisco il trap, l’hip hop e il pop”, ha ammesso la Carrisi Junior, che canta in maniera divina come Albano.

Le dichiarazioni di Jasmine Carrisi a Domenica Live da Barbara d’Urso

“Con le mie sorelle ho un rapporto molto amichevole. Siamo sempre in contatto, per qualsiasi cosa”, ha detto Jasmine Carrisi a proposito di Cristel e Uga. Del resto, come svelato qualche giorno fa da Loredana Lecciso, Albano è riuscito a portare armonia e complicità nella sua grande famiglia allargata. “Con Bido invece ho un rapporto normale, come quello tra fratelli qualsiasi. Ci facciamo i dispetti, ma siamo complici”, ha confidato Jasmine. Che durante l’intervista è stata poi raggiunta dalla madre, che ha svelato per la prima volta che la sua gravidanza non è stata per niente facile.

Loredana Lecciso: “La gravidanza di Jasmine? Ho rischiato di perderla”

Per la prima volta dopo quasi 18 anni Loredana Lecciso ha svelato che quando aspettava Jasmine ha avuto diversi problemi con la gravidanza. “Io e Albano abbiamo però preferito non dire nulla”, ha spiegato la donna, felice di come le cose siano andate in maniera diversa.