Loredana Lecciso, news su Albano: “Ora siamo cari amici”

Albano e Loredana Lecciso news: il nuovo rapporto tra i due

A un anno dalla rottura definitiva, Albano e Loredana Lecciso hanno saputo creare un nuovo rapporto. Un rapporto d’amicizia, per il bene dei figli Jasmine e Bido, che sono quasi maggiorenni. In una recente intervista per Nuovo, la bionda showgirl ha rivelato che i rapporti con l’ex compagno sono ottimi. “Tra me e lui ci sono grandissimo affetto, una grandissima amicizia e un sentimento familiare. Di certo però non siamo più una coppia ma da qualche mese siamo diventati carissimi amici”, ha detto Loredana. Che si è pure complimentata pubblicamente con il cantante di Cellino San Marco per essere riuscito a creare una bella famiglia allargata. Se la Lecciso e Romina Power si detestano, lo stesso non si può dire per i figli delle due donne. Yari, Cristel e Romina Junior hanno un legame profondo con i fratelli più piccoli. “Sono molto uniti ed è un piccolo miracolo che siamo riusciti a fare. Però il merito non è mio e neppure di Romina, ma di Albano. È lui che è riuscito a fare da collante tra loro”, ha spiegato l’ex giornalista.

Loredana Lecciso e Albano oggi sono entrambi single

Oggi sia Albano sia Loredana sono single e concentrati sui rispettivi impegni di lavoro. Carrisi continua a dividersi tra tv e concerti in giro per il mondo, mentre la Lecciso ha deciso di buttarsi in una nuova avventura, questa volta di tipo imprenditoriale. La 46enne sta infatti per lanciare una linea di profumi e creme dal nome Lory 72. “Ci sono diversi progetti lavorativi e tra questi un programma in televisione: incrociamo le dita!”, ha rivelato la pugliese. Che magari nel 2019 potrebbe essere tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, dopo aver rifiutato la proposta per ben tre anni.

Loredana Lecciso concorrente al Grande Fratello Vip?

“Non sarei stata nella fase giusta per farlo. Lo seguo con piacere perché è un programma che mi diverte”, ha puntualizzato Loredana Lecciso.