Jasmine, la figlia di Albano e Loredana Lecciso, non sogna di lavorare nel mondo della televisione

La figlia di Albano e Loredana Lecciso sta crescendo. Oggi Jasmine ha 17 anni e nel 2019 diventerà maggiorenne. In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù insieme alla famosa mamma, la ragazza ha rivelato che non sogna di lavorare nel mondo della televisione. Forse ben conscia di quello che può rappresentare una carriera del genere, la figlia d’arte è pronta a fare altro della propria esistenza. Il sogno di Jasmine ha poco a che fare con paillette e lustrini: l’adolescente vuole seguire le orme del nonno materno, Fulvio. “Frequento il liceo linguistico e dopo voglio studiare Psicologia all’università. Mi piace l’idea di poter aiutare chi si sente infelice a superare i propri problemi”, ha spiegato la figlia di Albano e la Lecciso alla rivista di Sandro Mayer.

La figlia di Albano e Loredana vuole studiare e cantare

“Il mio modello è il mio nonno materno Fulvio, medico pediatra, che ha dedicato la vita ai suoi piccoli pazienti. Mi piacerebbe fare, in un altro modo, quello che ha fatto lui, cioè fare stare bene gli altri. Lo spettacolo, ora, per me non è una priorità, anche se amo molto cantare”, ha aggiunto Jasmine. E la passione per la musica l’ha avvicinata ancora di più ad Albano, che ha addirittura inserito una cover della figlia nel suo ultimo disco. “Nella vita può succedere di tutto: se un giorno dovessi seguire le orme di mio padre, ne sarei felice. La tv mi tenta meno della musica. Diventare un volto della tv deve essere un’esperienza molto complicata da gestire”, ha puntualizzato Jasmine. Che, per il momento, preferisce concentrarsi sugli amici, la scuola e (forse) un fidanzatino segreto…

Cosa fanno gli altri figli di Albano Carrisi

Non solo Jasmine, pure gli altri figli di Albano sono appassionati del mondo delle sette note. Yari Carrisi, il secondogenito avuto da Romina Power, è un musicista e compositore, che spesso accompagna il padre nei concerti in giro per tutto il mondo.

Cristel Carrisi è una cantante, stilista e conduttrice: qualche anno fa ha inciso due album ma nell’ultimo periodo ha preferito darsi da fare come presentatrice. L’ultimo impegno televisivo risale al 2017, quando ha condotto Top-Tutto fa tendenza su Rai Uno. Oggi la 32enne ha deciso di allontanarsi momentaneamente dallo spettacolo per dedicarsi alla famiglia: al marito Davor Luksic e al figlio neonato Kay.

Romina Junior Carrisi, dopo gli esordi all’Isola dei Famosi e gli anni trascorsi tra teatro e poesia, ha scelto di lavorare per l’azienda di famiglia. Ovvero l’azienda vinicola che Albano ha fondato anni fa a Cellino San Marco. In particolare Romina si occupa dell’export dei vini.

L’ultimo figlio, Albano Junior detto Bido, ha invece 16 anni e va ancora a scuola.