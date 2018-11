Jane e Elia news, Enrico Silvestrin chiede scusa: “Ho fatto una cavolata”

Gf Vip, Enrico Silvestrin chiede scusa a Jane Alexander per aver parlato del figlio Damiano

Enrico Silvestrin ha fatto marcia indietro su Jane Alexander e Elia Fongaro. Poche settimane fa vi abbiamo riportato alcune sue dichiarazioni contro la concorrente del Gf Vip, con cui ha stretto un bel rapporto. Erano parole da amico e basate su sensazioni e racconti che gli erano stati fatti. Oggi però Enrico ha capito di aver sbagliato: “È stata una ca***ta. Quando su Twitter si discuteva dell’argomento, io mi sono sentito di far presente che, oltre a Gianmarco ed Elia, a casa c’era Damiano. Ho fatto una cavolata, non sono fatti miei. Al rapporto con suo figlio ci pensa lei. Con Jane, se vorrà, ne discuteremo e se vorrà mandarmi a quel paese, lo capirò”. Queste le parole del veejay a Fanpage e ha aggiunto che Gianmarco, ex fidanzato di Jane, gli aveva raccontato del disagio vissuto da Damiano nel vivere in casa insieme a lui, dopo che Jane si è avvicinata a Elia.

Enrico Silvestrin dopo il Gf Vip parla di Jane Alexander

Enrico attaccò duramente Jane su Twitter, effettivamente, ma lo fece in buona fede e da amico. Le sue critiche in quel momento erano dipese da ciò che aveva vissuto con Jane e Gianmarco (a cui comunque lei continua a pensare): “Ero molto colpito dall’atteggiamento di Jane che non ho condiviso. Prima che io uscissi, la mia compagna mi aveva portato un messaggio di Gianmarco per Jane. Le dissi: ‘Gianmarco dice che ti ama da morire’. Lei scoppiò in lacrime. Nel giro di una settimana siamo passati dalle lacrime all’indifferenza. Forse, se fossi rimasto dentro, avrei provato a farla ragionare”. E poi ancora ha spiegato: “Quando sono uscito c’è stata molta empatia con Gianmarco. L’ho conosciuto la serata della sorpresa col megafono. La proposta di matrimonio non era in programma, tanto è vero che dopo gli ho tirato le orecchie. Era rischioso rilanciare così dopo avere avvertito un rischio, e infatti la reazione di Jane è stata la peggiore”.

Jane e Elia sono innamorati? Ecco cosa pensa Enrico Silvestrin

Infine, non poteva mancare la domanda su Jane e Elia. Enrico Silvestrin crede a questo rapporto? “Non lo so, sono fatti loro. Jane ha sentito di volere investire su questa relazione e io spero abbia avuto ragione. Se così non dovesse essere, si confronterà con se stessa per capire dove ha sbagliato. Non mi intrometterò più nei suoi rapporti, so di avere sbagliato a parlare di suo figlio”.