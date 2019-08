Jane Alexander confessione: “Non mi sforzo, mi voglio bene lo stesso”

View this post on Instagram

Happy. Per tante cose. Magari futili, per altri. Ma belle e importanti per me. Forse a volte non le vediamo le cose belle. Intendo anche quelle piccole, quelle che possono passare inosservate, anche se ci hanno fatto sorridere. Ecco, io ora cerco di notare quando sono felice. Quando sorrido. Quando mi sento bene. Non mi sforzo a sorridere quando non mi va. Non mi costringo ad essere quella che non sono. Accetto i miei difetti, se posso ci lavoro sopra, se non li posso cambiare, beh allora, whatever. Ci convivo. Ho cambiato tante cose. Ne voglio cambiare e migliorare altre. Lavoro su di me. Mi piaccio, e mi stimo. Mi guardo come guardo un'amica e cerco di volermi lo stesso bene che vorrei a lei. Piano piano. Non c'è fretta. Un giorno alla volta. Sorrido anche ora. Perché in questa foto sembro un pochino tonta, ma in fondo la felicità è anche sembrare tonti e fregarsene totalmente.😊❤