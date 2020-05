Jacopo Ottonello fidanzata, traguardo importante: “Mesi più belli”

By

Amici gossip, festeggiamenti in un giorno importante per Jacopo e Greta: il traguardo raggiunto, l’amore cresce

Jacopo Ottonello ha sorpreso tutti per l’amore che prova per la fidanzata Greta, conosciuta pochi mesi fa; un amore, il loro, che ha commosso persino Maria De Filippi (è raro vederla piangere), che ha avuto sempre un occhio di riguardo nei confronti del cantante: gli ha permesso di ottenere il brano scritto da Enrico Nigiotti. Jacopo e Greta quest’oggi festeggiano un giorno importante. Nonostante la quarantena, i due hanno deciso di vivere al meglio questo giorno speciale, come hanno fatto ben intendere con uno scambio di messaggi avvenuto su Instagram.

Fidanzata Jacopo Ottonello: la dedica, lui risponde così

La fidanzata di Jacopo di Amici 19 ha scritto: “Oggi di qualche mese fa… Ti amo, polpiz!”; lui le ha fatto una stupenda dedica d’amore: “Auguri, amore mio. Sono i sei mesi più belli della mia vita, sei mesi di una lunghissima serie. Credimi, ti amo e ti amerò per sempre”. La De Filippi ha benedetto questa giovane storia d’amore, lei che ieri è ritornata a parlare di Valentin Alexandru: cos’è successo davvero dopo la sua eliminazione?

Ultime notizie Amici di Maria De Filippi

Jacopo Ottonello, durante una video-intervista di Chi, ha spiegato che sta pensando di andare a convivere con Greta: “Non nascondo che, pur essendo giovane, è una delle tante cose che ho in testa. Penso di aver trovato una persona che realmente ama quello che sono io, non soltanto il pregio ma anche i miei difetti”. Giulia Molino – altra ex concorrente di Amici – ha invece spiegato se tornerà a Napoli lasciando a Roma Francesco Bertoli.