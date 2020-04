Giulia Molino ritorna a Napoli? “Manca affetto”, la decisione sorprende

Ultime notizie Amici: Giulia Molino ritorna a casa oppure resta a Roma?

Giulia Molino ha spiegato che le manca molto la sua famiglia. Come ha detto lei stessa, è ormai in quarantena da novembre, per via del suo percorso ad Amici di Maria De Filippi. La cantante ha preso una decisione e non cambierà idea. Vorrebbe ritornare alla sua vita di prima, nella sua bella Napoli, anche se ha ammesso che grazie a Francesco Bertoli tutto è più semplice e che la musica la sta salvando: ha recentemente realizzato Camice bianco, una canzone dedicata a tutti quei medici e infermieri che stanno combattendo in prima linea contro il Coronavirus.

Giulia Molino: “Mi manca l’affetto”, ma non cambia idea

Non mancano mai le curiosità su Amici: Maria De Filippi ha raccontato cos’è successo davvero con Valentin Alexandru mentre Giulia Molino ha spiegato che resterà a Roma. Niente Napoli. Durante l’intervista tenuta da Tim Music su Instagram, ha spiegato che le mancano i suoi genitori: “Mi manca l’affetto. Una videochiamata non sarà mai come il calore di un abbraccio”. Ha poi spiegato cosa farà non appena arriverà a Napoli: “Camminerò soprattutto, ma poi mangio la pizza e la sfogliatella. Quando andavo all’università, c’erano i mezzi, ma io camminavo a piedi perché Napoli è bella per camminare. Io amo la folla, le persone sono belle”.

Giulia Molino e Francesco Bertoli, la convivenza continua

Grazie a Francesco Bertoli (abbiamo saputo la verità sul loro rapporto), questa quarantena è più leggera: “Quando mi vede in difficoltà mi aiuta. Abbiamo trovato un punto d’incontro”. E poi c’è lei: “Io mi sento fortunata per avere un’armatura come la musica. Mi sono messa nei panni di coloro ai quali la vita si è fermata. Questa è proprio una situazione difficile. La musica è uno strumento per tenere compagnia in questo periodo dove è presente questo maledetto Covid-19. Mi ritengo fortunata perché posso fare il mio lavoro dentro le mura di casa. Mi manca la libertà. Sono in quarantena da novembre. Questi sacrifici avranno un senso”.