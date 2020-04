Giulia Molino, diretta con Salemi esplosiva: verità su rapporto con Bertoli

Amici gossip, Giulia Salemi prende in contropiede Giulia Molino nella diretta Instagram: ecco cos’è successo

Giulia Salemi ha deciso d’intervistare Giulia Molino, la terza classificata di Amici 2020, questa sera. Ha parlato del suo percorso nella scuola, il significato delle sue canzoni e la voglia di tornare a cantare per i suoi fan dal vivo. Non è stato possibile farlo nelle dirette del Serale per via delle misure contenitive messe in atto per il Coronavirus. Ma la Salemi – che sa bene come funziona il gossip – l’ha colta immediatamente in contropiede chiedendole se con Francesco Bertoli ci sia del tenero… La sua risposta? Si è toccata i capelli, imbarazzata, ma finalmente ha deciso di raccontare tutto (anche se i fan, durante la diretta, hanno fatto capire di esser convinti di ben altro).

Giulia e Francesco Amici, qual è l’unica verità sul loro rapporto?

Mentre vanno avanti i casting di Amici 2020/2021, non si arresta la curiosità sulla vita privata di Giulia Molino: è fidanzata con Francesco Bertoli o sono solo amici? Questa volta la cantante ha voluto chiarire ogni cosa: “Sarebbe bello pensare ‘wow, è nato l’amore!’ ma, ve lo giuro, non stiamo insieme. Siamo super amici e basta. Sono single”. Parole, queste, che non hanno convinto i numerosi fan che hanno seguito la diretta di Giulia Salemi, conclusa con una frase a effetto da parte della cantante: “Non smetterò mai di parlare d’amore. È il mio punto debole”.

Ci saranno davvero i firma-copie di Giulia Molino? La risposta

C’è, da una parte, Martina Beltrami che gliene dice quattro a Daniel Cosmic, e chi, da un’altra, parla del rapporto speciale con Francesco Bertoli: “Sono rimasta a Roma e ho passato la quarantena con lui. Ci conoscevamo, ma non in questo modo. Abbiamo legato all’interno della scuola. In lui ho trovato un grande amico”. Quando ritornerà a cantare? La Molino ha parlato dei firma-copie: “Sono posticipati. Si faranno”. Una bella intervista, quella che è riuscita a fare la Salemi, che abbiamo visto ultimamente a Pronto Detto Fatto, dove ha raccontato tutta la verità sul truccatore in casa.