Amici, Martina Beltrami asfalta Daniel Cosmic: “Schifo, nel talent non così”

Scontro fra Martina Beltrami e Daniel Cosmic: la cantante di Amici 19 interviene

Martina Beltrami, prima ancora di essere una cantante di Amici 19, è una ragazza senza peli sulla lingua, che ha dimostrato sempre di avere un carattere forte. Certo, può piacere o non piacere, ma quando assiste a un’ingiustizia è la prima a scendere in campo, anche se questo significa ricevere attacchi da fan di altri cantanti “scoperti” ad Amici di Maria De Filippi. Cos’è successo questa volta? Martina ne ha voluto dire quattro a Daniel Cosmic (l’ex allievo Daniel Piccirillo) per via di quello che è successo con una sua fan in diretta Instagram: non è stato per niente carino sbeffeggiandola per il suo aspetto fisico.

Daniel Cosmic prende in giro una fan, Martina non ci sta

Non vuole assolutamente che la reazione di Daniel passi inosservata, per questo oggi Martina di Amici ha voluto dedicargli alcune stories: “Sei di uno schifo inammissibile”. Qualcuno ha detto che la maggior parte dei ragazzi che escono da Amici sono come lui, ma la cantante non ci sta: “E per tutti quelli che scrivono ‘ecco un altro prodotto di Amici’… Amici non crea questo. Amici ti dà modo di farti conoscere, di diffondere la tua arte, ti cresce e ti tratta come fossi un figlio”. La Beltrami ha posto l’accento sull’importanza dei fan, che devono essere rispettati prima di tutto in quanto persone: “I fan non sono numeri, sono persone. E dedicano il loro tempo per noi, per farci ascoltare da quante più persone possibile”.

News Amici 2020, Martina Beltrami: “Potrebbero farne una malattia”

Dopo aver spiegato la verità sulla sua amicizia con Gaia Gozzi, Martina Beltrami ha poi attaccato Daniel Cosmic: “Credevo che il bodyshaming fosse una questione superata, ma a quanto pare le battutine sul fisico (oltretutto a ragazzine che avranno 14 anni e potrebbero veramente farne una malattia) vanno ancora molto di moda e ad alcuni di voi fanno anche ridere”. Tutto questo succede mentre emergono nuovi nomi riguardanti i concorrenti di Amici All Star.