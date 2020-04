Jacopo Ottonello si svela: futuro con Greta, poi Nigiotti e Sanremo

Amici, Jacopo Ottonello si svela in una nuova intervista: la diretta su Instagram con Chi

Jacopo Ottonello ha parlato di come sta cambiando la sua vita dopo Amici di Maria De Filippi. Il cantante è stato il protagonista della diretta su Instagram del giorno di Chi e ha parlato di diversi avvenimenti della sua vita dopo Amici. Jacopo ha raccontato del futuro con la fidanzata Greta ma anche degli incontri che hanno cambiato la sua carriera, come Enrico Nigiotti e Tiziano Ferro. Due nomi che stanno influendo moltissimo sulla sua carriera, naturalmente apportando degli enormi benefici. Nell’album di Jacopo, Colori, c’è un brano scritto proprio da Nigiotti e così il cantante ha raccontato come è avvenuto il loro primo incontro. L’artefice di tutto è stata Maria De Filippi.

Jacopo Ottonello, quando ha conosciuto Enrico Nigiotti: “Un artista coi fiocchi”

Jacopo a Chi ha svelato: “Maria mi ha fatto ascoltare il brano e dopo mi ha detto di chi era. Mi ha detto che era di Enrico Nigiotti e ho detto wow. Per me lui è un artista coi fiocchi, è un autore pazzesco secondo me. Amo tantissimo il modo che ha di scrivere e di raccontare, di raccontarsi. Nasce grazie a Maria quindi”. Enrico gli ha anche dato dei consigli da fratello maggiore che lo hanno fatto crescere molto come artista. E poi c’è stata la grande sorpresa di Tiziano Ferro, che ha mandato un messaggio a Jacopo! Sono stati i fan di quest’ultimo a chiedere all’artista di Latina di fare una collaborazione con lui e per questo Tiziano ha scritto a Jacopo. Quando l’emergenza sarà rientrata i due pare si conosceranno meglio e chissà potrebbe nascere davvero una collaborazione.

Jacopo di Amici, il sogno di collaborare con Tiziano Ferro e di andare a Sanremo

Jacopo sarebbe felicissimo: “Succedesse mai una cosa del genere penso che mi tatuerò sulla schiena la faccia di Tiziano Ferro, è il mio sogno. Quando inizi a fare musica sogni di condividere il palco o un testo con un artista del genere. Sarebbe un’emozione indescrivibile”. Ha anche un altro sogno nel cassetto, il Festival di Sanremo: “È un altro sogno che si potrebbe realizzare, calcare il palco del festival della musica italiana. Poi io sono a un’ora da Sanremo, vivo a Savona. Si spera, non si sa mai nella vita. Però il fatto di calcare un palco come Sanremo sarebbe veramente un’esplosione di gioia e di emozione inimmaginabile. Sarebbe mettere la ciliegina sulla torta”.

Jacopo Ottonello e la fidanzata Greta, convivenza in arrivo dopo la quarantena?

Ma veniamo al gossip! Jacopo e la fidanzata Greta sono più innamorati di prima. Dopo Amici la fidanzata gli ha fatto una bellissima sorpresa: “Ero arrabbiato del fatto che non continuassi il mio percorso lì dentro, però dico wow rivedo la mia famiglia. Il mio cuore voleva assolutamente rivedere anche lei. Ero rassegnato che non potevo vederla. Torno a casa, apro la porta e lei si è fatta trovare in casa mia. È venuta da me e abbiamo trascorso quello che potevamo trascorrere insieme”. Hanno trascorso insieme qualche settimana ed è stata una prova di convivenza. E Jacopo sarebbe pronto: “Non nascondo che, pur essendo giovane, è una delle tante cose che ho in testa. Penso di aver trovato una persona che realmente ama quello che sono io, non soltanto il pregio ma anche i miei difetti”.