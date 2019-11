Ivana Icardi durissima sugli Onestini: “Teatrini, in Spagna non vi credono”

Ivana Icardi, arriva la risposta a Luca Onestini dopo l’attacco: dure parole dell’ex gieffina

La risposta di Ivana Icardi a Luca Onestini non si è fatta attendere, o forse solo un po’. Nella serata di ieri, Luca si è scagliato come una furia contro Ivana accusandola di essere in cerca di notorietà in Spagna e di aver approfittato della presenza di Gianmarco al Gran Hermano per emergere. A dire il vero l’ha accusata anche di aver tentato di sfruttare suo fratello anche in Italia, ma Ivana ha rispedito tutte le accuse al mittente. Ivana stamattina ha pubblicato una serie di stories su Instagram in cui ha scritto ciò che pensa. Ha detto di voler far capire a tutti “di che pasta sono fatti i fratelli Onestini” e che non si sarebbe abbassata al livello di Luca rispondendo con altrettanti insulti. Effettivamente Luca non ci è andato leggero contro Ivana, ma anche lei senza usare insulti ha scritto cose pesanti.

Grande Fratello, Ivana Icardi contro gli Onestini: “Sono persone diverse, non fatevi ingannare”

Infatti è subito partita all’attacco: “Voi non avete capito tutto quello che è successo, questi due fanno i rispettosi in tv ma dopo lontano dalle telecamere sono persone completamente diverse, quindi non fatevi ingannare dall’apparenza”. Ivana ha chiarito poi che è stata contattata dalla trasmissione spagnola e non è stata lei a chiedere di intervenire in diretta, per raccontare cosa è successo fra lei e Gianmarco al Grande Fratello. Ha scritto poi di aver sofferto per il comportamento di Gianmarco: “Io ho sofferto tantissimo per non essere accanto al mio ex fidanzato e dopo è arrivato lui con i suoi giochini (che non vi hanno mai fatto vedere e sono stati la causa della mia confusione)”. Ivana ha detto di essere una persona sincera, al contrario degli Onestini che “imparano una sceneggiatura e ti fanno passare per pazza”.

Ivana Icardi contro Luca e Gianmarco Onestini: parole durissime sui due fratelli

Lo sfogo è proseguito, perché Ivana ha accusato Luca di essere ricorso ai social per avere notorietà: “Che ora non hai per il fatto di essere fidanzato e sicuramente ti piacerebbe tanto essere al posto di tuo fratello che è il tuo burattino”. E ancora: “Lo sappiamo tutti che sono cose che avete organizzato a tavolino per avere un po’ di visibilità, forse è meglio se pensa a studiare tuo fratello e forse anche tu, visto che vi credete superiori al resto dei mortali”. Risulterà difficile per molti essere d’accordo con queste parole, perché Luca durante il Gf Vip non ha fatto un passo verso Ivana Mrazova, quindi non è emersa nessuna strategia. Si sono fidanzati dopo, lontano dalle telecamere e stanno dimostrando che sono realmente innamorati.

“Devi essere pulito prima di parlare degli altri”, Ivana Icardi all’attacco

Ivana ha poi risposto a Luca sulla questione della sua famiglia, perché sostiene di non aver mai insultato suo fratello Mauro e che Luca ha permesso a Gianmarco di fare lo stesso con la sua ex fidanzato (leggere Soleil Sorgè, ai tempi di Marco Cartasegna). “Devi essere pulito prima di parlare degli altri”, ha affermato. Poi è arrivata una seconda parte dello sfogo, in cui ha detto che la colpa alla fine finisce sempre sulle donne e mai sugli uomini. Questo perché ieri Luca parlando di Adara ha detto che suo fratello non sta facendo nulla di male mentre è lei, impegnata, a dover prendere le distanze.

Gianmarco al Gf spagnolo, parla Ivana: “Gli spagnoli non credono a niente”

E ancora: “Gli italiani vi hanno creduto ma gli spagnoli non credono niente di uno come tuo fratello che pur di farsi conoscere ci ha provato anche con le piante in quella casa. Sappiamo tutti che se non c’è nessuno intorno a lui non esiste. La personalità mi sa che l’ha lasciata a casa”. E infine Ivana ha voluto mandare un saluto (e un bacio) a Ivana Mrazova, che “è bellissima e deve avere una pazienza d’oro per sopportare i vostri teatrini”. Probabilmente Ivana ha questo pensiero anche su Gianmarco, e quindi su Luca, perché il minore degli Onestini non ha voluto incontrarla dopo il Gf per darle una spiegazione del suo comportamento, come ha scritto nella sua ultima storia.