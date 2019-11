Luca Onestini furioso contro Ivana Icardi: “Buffona”, cosa è successo

Luca Onestini contro Ivana Icardi, l’attacco su Instagram per difendere Gianmarco: ecco cosa sta succedendo in Spagna

Luca Onestini è furioso contro Ivana Icardi e non si è risparmiato sui social! L’ex tronista e attuale speaker di RTL ha attaccato la sorella di Mauro Icardi raccontando anche quale sarebbe la colpa di quest’ultima. Tutto ha a che fare con il Gran Hermano, ovvero la versione spagnola del nostro Grande Fratello, dove Gianmarco è concorrente dell’edizione Vip. Ma saprete già che Ivana e Gianmarco hanno una specie di trascorso al Gf: erano molto amici, sembrava ci fosse qualcosa di più e lei ha anche lasciato il fidanzato perché confusa, a causa di Gianmarco. Quando rientrò in Casa per dirlo a Gianmarco, lui non ha lasciato nessuno spiraglio di luce in Ivana dicendole di non essere interessato, almeno in quel momento, ad approfondire la loro conoscenza se non come amici. Un’amicizia che non è proseguita, però. Ebbene, questo trascorso sarebbe finito in pasto alla televisione spagnola.

Luca Onestini è una furia: Ivana Icardi in Spagna si dichiara “sedotta e abbandonata” da Gianmarco?

Dopo aver difeso il fratello per una concorrente sposata, Luca in serata ha raccontato cosa sta succedendo tramite dei video su Instagram. Ha esordito dicendo di aver visto cose terribili su Instagram e che non avremmo potuto mai immaginare cosa fosse successo. Poi ha fatto il nome di Ivana Icardi, dipingendola come una persona pronta a tutto: “Proprio lei, quella che per partecipare al Grande Fratello qui in Italia si è messa a sparare me..a in faccia alle persone della sua famiglia”. Secondo Luca questa era l’unica possibilità per Ivana di prendere parte al programma e non si è fatta scrupoli nel farlo. Adesso che i riflettori in Italia su di lei si sono spenti, ha sostenuto sempre Onestini, Ivana sta tentando di accenderli in Spagna. Queste le parole di Luca: “Siccome qua i riflettori per lei non si erano neanche mai accesi non è che si erano spenti, questa soggetta qua per andare in un programma di là, ha chiamato in Spagna ed è intervenuta in diretta dipingendosi da vittima e andando a dire che in Italia Gianmarco l’aveva sedotta e poi abbandonata”.

Ivana Icardi sotto accusa, Luca Onestini attacca: “Buffona perfetta”

A questo punto Luca ha ricordato alcuni episodi successi Gianmarco e Ivana al Gf, come la famosa leccata di orecchio di cui tanto si era parlato. E poi ancora: “Quando venne eliminata, pur di rientrare, rientrò nella Casa dichiarandosi per Gianmarco. Mio fratello le disse ‘Guarda, non mi è mai interessato niente di te, quindi prego quella è l’uscita’. Però questo per raccontarvi che persone che ci sono in questo settore”. Per concludere il suo attacco contro Ivana Icardi Luca Onestini ha detto: “A me dispiace che abbiano chiamato Joaquin Phoenix per fare Joker, perché sennò di buffona ce n’era un’altra che era perfetta. E detto tra noi forse non c’era neanche bisogno di truccarla!”.