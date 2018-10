Ivan Cattaneo piange per l’ex fidanzato: lo sfogo al Gf Vip

Le lacrime di Ivan Cattaneo per il suo ex fidanzato: lo sfogo al Gf Vip

Un momento difficile per Ivan Cattaneo al Gf Vip 2018, che ha pianto ripensando al suo ex fidanzato. Di momenti come questi ne capitano spesso nella Casa più spiata d’Italia. Chi partecipa come concorrente dice che non avere distrazioni ti costringe a fare i conti con te stesso e tornano a galla tutti i sentimenti e i ricordi che si pensavano ormai accantonati. E infatti è successo anche a Ivan. È bastato davvero poco al cantante per ricordare il suo ex fidanzato storico, con cui è stato insieme davvero per un lungo periodo. Il cantante è scoppiato a piangere in giardino durante una serata di musica e spensieratezza. Improvvisamente gli sono tornati in mente molti ricordi del suo amore passato e ripensando agli ex fidanzati Ivan Cattaneo ha detto: “Tutti i miei amori passati non mi hanno dato mai niente. Non ho mai avuto nessuno che mi abbia voluto bene. Nessuno mi ha mai amato”.

Ivan Cattaneo piange al Gf Vip 2018: il ricordo dell’ex fidanzato storico

A consolarlo ci ha pensato subito Silvia Provvedi, che si trovava a pochi passi da lui. La gemella delle Donatella, che al contrario non ha intenzione di nominare il suo ex fidanzato, lo ha subito abbracciato e gli ha chiesto di sfogarsi notanto che ne avesse molto bisogno. Si sono seduti in veranda e lì Ivan si è aperto, anche se non voleva piangere davanti alle telecamere. “Mi è venuto in mente che lui è in America con il suo nuovo compagno”, ha iniziato a raccontare, “Non stiamo più insieme da tanto tempo, ma ci ho pensato. Stavamo insieme da 18 anni. Era già finita da un pezzo, però poi stavamo comunque insieme. Lui è partito e si è fidanzato dopo cinque anni circa“. Non sono giorni facili per il cantante, magari superare la nomination nella puntata di stasera potrà aiutarlo a ritrovare la serenità dei primi giorni.

Ivan Cattaneo ricorda l’ex fidanzato al Grande Fratello Vip

Il momento di nostalgia è passato e il cantante si è ripreso dopo poco. Al cantante, che nei primi giorni ha raccontato il suo drammatico passato, avrà fatto senz’altro piacere trovare una spalla su cui piangere nonostante conosca i suoi compagni di avventura da pochi giorni. Ivan Cattaneo e il suo ex fidanzato saranno argomento della diretta con Ilary Blasi e Alfonso Signorini?