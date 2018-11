Ivan Cattaneo le parole che spiazzano: le ultime su Malgioglio, Monte e Jane

Ivan Cattaneo a Mattino 5: le ultime dichiarazioni su Malgioglio, Monte, Jane ed Elia

Ivan Cattaneo per la prima dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip si lascia intervistare da Federica Panicucci a Mattino 5. Il cantante viene accolto a braccia aperte dagli opinionisti e dalla stessa conduttrice. In questa esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia è riuscito a trasmettere a tutto il pubblico grandi emozioni. Non ha portato tra quelle quattro mura solo il suo personaggio, ma anche tutto se stesso. Sono diversi i racconti che riguardano il suo passato che hanno commosso un po’ tutti. Ora, come sempre senza peli sulla lingua, decide di dire la sua non solo sulle coppie che sono nate all’interno del reality, ma anche su Cristiano Malgioglio. La Panicucci manda in onda il filmato che riprende la scena in cui il paroliere ha fatto il suo ingresso nella Casa, nel corso di questa edizione, per dire la sua ai concorrenti. Ivan ha avuto un piccolo scontro con l’ex gieffino, durante la diretta. Ora Cattaneo rivela: “Malgioglio mi ha sempre temuto”. Ma in particolare, a spiazzare i presenti in studio è una sua rivelazione su Jane Alexander ed Elia Fongaro.

Ivan Cattaneo e le coppie nate al GF Vip: le belle parole per Francesco Monte

C’è un rapporto di amore e odio tra Ivan e Malgioglio. A confermarlo è lo stesso Catteneo a Mattino 5. Detto ciò, il cantante esprime la sua anche sulle varie coppie che si sono formate nella Casa. Per quanto riguarda Francesco Monte e Giulia Salemi, l’ex gieffino è convinto che il primo sia davvero preso ma solo come amico. Mentre la modella starebbe sfruttando la situazione per far parlare di sé. Sono belle le parole che Ivan riserva per Monte. In queste ultime settimane, Cattaneo ha espresso tutto il suo apprezzamento nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne. Ora lo definisce una persona meravigliosa, che spera di vedere anche fuori dal reality. “È una persona che ti sa capire, è molto dolce”, afferma Ivan.

Ivan Cattaneo, la rivelazione su Jane ed Elia che spiazza

Infine, Ivan parla anche di Jane Alexander ed Elia Fongaro. La sua dichiarazione al riguardo spiazza un po’ tutti in studio, in particolare la Panicucci che tenta di capirne di più. Scendendo nel dettaglio, Cattaneo rivela che nel corso della scorsa puntata Jane ed Elia si trovavano entrambi in studio seduti nel parterre degli eliminati, ma neanche si guardavano. Cosa starà accadendo dunque tra i due?