GF Vip, Ivan Cattaneo innamorato di Francesco Monte: dichiarazione inaspettata

Grande Fratello Vip, Ivan Cattaneo sorprende Francesco Monte: la rivelazione inaspettata

Ivan Cattaneo è in nomination e nella diretta di stasera potrebbe lasciare per sempre la Casa del Grande Fratello Vip. In queste settimane di permanenza nel reality-show condotto da Ilary Blasi, il noto cantautore ha avuto modo di farsi conoscere anche dalle nuove generazioni. L’uomo ha iniziato questa avventura dichiarando proprio di volersi far conoscere anche dai più giovane. A quanto pare, c’è riuscito. Sono davvero tanti i telespettatori che hanno apprezzato Ivan, al di fuori del personaggio di spettacolo che è sempre stato. In queste ore, il diretto interessato si è lasciato andare ad una confessione davvero inaspettata. Il simpatico gieffino ha infatti rivelato di aver iniziato a provare dei fortissimi sentimenti per un ragazzo che ha condiviso con lui la grandissima esperienza televisiva vissuta tra le quattro pareti di Cinecittà. Parliamo di Francesco Monte.

Francesco Monte risponde a Ivan Cattaneo al GF Vip

Sembrerebbe proprio che non sia solo Giulia Salemi ad essersi infatuata del dolce Monte. A quanto pare, Francesco ha conquistato anche il cuore di Cattaneo. Quest’ultimo ha svelato i suoi sentimento al giovane di Taranto, andando poi a confidarsi anche con Andrea Mainardi e gli autori stesso del reality-show. Tra le lacrime, il cantante ha dichiarato di essersi innamorato di Monte. La reazione del giovane è stata a dir poco sorprendente. Mentre Ivan svelava a tutti i suoi sentimenti, l’ex di Cecilia Rodriguez ha dichiarato di sentirsi in un certo senso lusingato dalla confessione fattagli dal suo coinquilino e compagno di avventura all’interno del GF Vip.

Francesco Monte e Giulia Salemi: nessun lieto fine al Grande Fratello Vip

E mentre Ivan rivela di avere paura di non poter continuare ad aver un meraviglioso rapporto di amicizia con Francesco, quest’ultimo ha dichiarato di essere pronto a riempire le giornate di Cattaneo anche dopo il reality-show. Nel frattempo, le cose con Giulia Salemi continuano ad avere grandissimi alti e bassi. La loro presunta storia d’amore sembra non riuscire a trovare alcun lieto fine e le discussioni non terminano.