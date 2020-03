Iva Zanicchi e il Coronavirus: basta ospitate dopo il caso Chiambretti

La scelta di Iva Zanicchi dopo che il Covid-19 ha colpito l’amico Piero Chiambretti

Dopo che il Coronavirus ha colpito l’amico e collega Piero Chiambretti, Iva Zanicchi ha deciso di non andare più in televisione per il momento. Basta ospitate per la cantante e conduttrice 80enne, che resta chiusa in casa come tutti gli italiani. L’opinionista del Grande Fratello di Barbara d’Urso si sta godendo la sua casa a Lesmo, un piccolo comune della Lombardia. Come raccontato al settimanale Di Più, la Zanicchi ha assicurato che nella sua abitazione c’è sempre da fare e non c’è spazio per la noia. “Per una donna in casa c’è sempre da fare”, ha dichiarato l’artista che convive col compagno Fausto.

Iva Zanicchi racconta la sua quarantena in un momento così difficile

“Anche io esco il meno possibile. Ogni tanto sono ospite in qualche trasmissione televisiva. Adesso, però, dopo la vicenda del contagio che ha coinvolto Piero Chiambretti, rinuncio anche alle ospitate. Devo ammettere, però, che stanno tutti molto attenti. Per esempio, i truccatori e i parrucchieri, che mi sono stati vicino per il loro lavoro, indossavano tutti la mascherina. Adesso trascorro il mio tempo in casa ma devo dire che non mi annoio”, ha detto Iva Zanicchi alla rivista edita da Cairo Editore. “Io ho sempre girato il mondo per lavoro, quindi starmene un po’ ferma in casa non mi dispiace. Al momento metto in ordine gli armadi. Poi, ho la fortuna di avere un giardinetto. Quindi, mi sono imposta di cogliere questa occasione per dedicarmi a metterlo a posto”, ha aggiunto.

Il Coronavirus ha diviso la famiglia di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi sta vivendo questo periodo difficile accanto al compagno Fausto, che non ha mai voluto sposare. La figlia Michela e i nipoti sono lontani ma tutti i giorni riesce a sentirli telefonicamente. Intanto la Zanicchi ha di recente difeso Piero Chiambretti, ancora ricoverato per il Coronavirus. “Su un noto settimanale hanno riportato una frase che io non ho assolutamente detto: hanno scritto che il produttore, durante La Repubblica delle Donne, non ci avrebbe avvertito che Chiambretti aveva il Coronavirus. Questo non è assolutamente vero. Quando l’ha saputo, il produttore ci ha subito avvertito”, ha puntualizzato.