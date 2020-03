By

Piero Chiambretti è ancora in ospedale per via del Coronavirus

Piero Chiambretti resta in ospedale. Dopo che Barbara d’Urso ha confidato a Live-Non è la d’Urso che le condizioni del collega sono abbastanza buone arrivano ulteriori notizie da La Repubblica. Stando a quello che scrive il quotidiano il conduttore non si è aggravato ma è tenuto d’occhio dai medici. Al momento Chiambretti è ricoverato all’ospedale Mauriziano di Torino: lo stesso dove fino a qualche giorno fa c’era la madre Felicita, scomparsa all’età di 83 anni. Piero è in isolamento nell’area dedicata ai pazienti che hanno contratto il virus, spazio allestito all’interno del pronto soccorso insieme ad altre persone che sono positive al Covid-19.

Piero Chiambretti resta in ospedale per volere dei medici

Ad oggi Piero Chiambretti è stabile. L’ipotesi di rimandarlo a casa in isolamento è stata scartata dai sanitari dell’ospedale torinese. Dunque il presentatore Mediaset resta al Mauriziano di Torino, dove è stato ricoverato una settimana fa a causa del Coronavirus. Da allora il diretto interessato non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla vicenda.

Da settimane sospeso il programma di Piero Chiambretti

CR4-La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti è sospeso da settimane, da quando il Covid-19 si è diffuso nel Nord Italia.