Italia, calciatori nazionale e Mancini: stipendi, quanto guadagnano

Quanto guadagnano i calciatori della Nazionale italiana? Tutti almeno una volta guardando una partita di calcio di Euro 2020 ci siamo interrogati sullo stipendio dei calciatori e di Roberto Mancini, l’allenatore della squadra. Il ct è subentrato a Ventura dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 e il suo stipendio attuale è di circa 2,5 milioni, anche grazie ai bonus. In questi giorni però si vocifera di una possibile conferma di Mancini sulla panchina della Nazionale, ma soprattutto di un ingaggio raddoppiato. O quasi. Insomma, dopo gli Europei 2021 Mancini potrebbe guadagnare all’incirca 4 milioni (più bonus?), grazie ai successi collezionati fino a oggi.

Mancini è riuscito non solo a mettere insieme un gruppo di calciatori forti, ma a farne una vera squadra. Non sono solo nomi presi dai vari club e messi insieme, ma giocatori che sembrano aver giocato da sempre insieme. Sono, appunto, una squadra e per questo sono riusciti – a sorpresa, secondo qualcuno – a raggiungere la finale di Londra, che si giocherà l’11 luglio 2021. Sono un gruppo affiatato e nessuno si sente più di qualcuno, sono tutti sullo stesso piano a prescindere dagli anni di maglia azzurra che portano sulle spalle. Le differenze, se così si vogliono chiamare, saltano fuori dando un’occhiata agli stipendi dei calciatori dell’Italia.

Il più pagato è il centrocampista Marco Verratti. Secondo L’Equipe il calciatore del Paris Saint Germain guadagnerebbe ben 9 milioni a stagione. In realtà ci sono anche fonti che parlano di uno stipendio ben più alto, ma la cifra che va per la maggiore è appunto 9 milioni. Verratti potrebbe presto perdere il titolo di calciatore più pagato della Nazionale italiana se Gigio Donnarumma dovesse raggiungerlo a Parigi. Il portiere ex Milan è a caccia di una nuova squadra e il PSG gli avrebbe offerto ben 12 milioni netti a stagione. Con le prestazioni in campo agli Europei 2021 non è da escludere che il procuratore di Donnarumma riesca addirittura a far aumentare l’ingaggio.

La Nazionale in questo momento è piena di giovani, fatta eccezione per alcune colonne portanti come Bonucci e Chiellini, e dopo aver raggiunto la finale potrebbero guadagnare di più dalla prossima stagione. Al momento le cifre, secondo Kiskest e Calcio & Finanza, si aggirano tra i 6 milioni – quelli che guadagnava lo stesso Donnarumma al Milan – e i 100mila euro di Giacomo Raspadori del Sassuolo.

Leonardo Bonucci alla Juventus guadagna 6,5 milioni, mentre Giorgio Chiellini ne prende 3,5. Sempre in casa Juventus ci sono gli stipendi di Federico Chiesa, 5 milioni, e Federico Bernardeschi, 4 milioni. Quelli degli juventini sono di sicuro tra gli stipendi più alti degli Azzurri, ma non sono gli unici. Emerson Palmieri al Chelsea guadagna 4,5 milioni a stagione, mentre Jorginho, suo compagno di squadra, ne porta a casa ben 6. Tra gli stipendi più alti, ma non altissimi, ci sono anche Ciro Immobile e i suoi 4 milioni alla Lazio e anche Lorenzo Insigne, che al Napoli ne guadagna 4,6.

In fascia media troviamo Alessandro Florenzi (3 milioni, PSG), Leonardo Spinazzola (3 milioni, Roma), Nicolò Barella (2,5 milioni, Inter), Giovanni Di Lorenzo (2,3 milioni, Napoli), Salvatore Sirigu (2 milioni, Torino) e Andrea Belotti (2 milioni, Torino). Dieci sono invece i nomi corrispondenti agli stipendi dei calciatori dell’Italia agli Europei 2021 sotto i due milioni, compreso il già menzionato Raspadori: