Vladimir Luxuria si svela sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi in una nuova intervista per Casa Chi. Parlando con i giornalisti del talk social della rivista di Alfonso Signorini, l’opinionista si lascia andare a una battuta su Francesco Totti, Ilary Blasi e Bastian Müller. Prima, però, dice la sua sulle indiscrezioni riguardanti presunte tensioni tra la conduttrice ed Enrico Papi. Vladimir ricorda di aver sentito parlare, prima ancora che prendesse inizio questa edizione, di liti tra Ilary e Alvin.

“E non era vero”, conferma l’opinionista. Dopo di che, fa notare che “Enrico Papi è così straripante” e assicura di non aver un rapporto ai ferri corti tra i due. Dunque, dopo la smentita dello stesso conduttore a Striscia la Notizia, arriva anche quella di Vladimir, che ha sicuramente ben chiara la situazione. A questo punto, le viene fatto notare – ovviamente scherzando – che girava voce che Papi sarebbe stato sostituito da Bastian, l’attuale fidanzato di Ilary Blasi.

Vladimir senza problemi sta al gioco e regala una bella battuta: “No, quello è stato Totti, che è stato sostituito da Bastian”. L’opinionista de L’Isola dei Famosi non si tira indietro e fa anche lei dell’ironia, in quanto la stessa Ilary è la prima a riderci su.

L’Isola dei Famosi 2023, Vladimir Luxuria commenta i naufraghi

Iniziando con Nathaly Caldonazzo, Vladimir Luxuria crede che sia un personaggio molto forte. Sa che il pubblico non deve annoiarsi guardando il reality e di sicuro la naufraga era riuscita a mettere del pepe in Honduras con le sue litigate. Ricorda di averla difesa all’inizio, ma anche di aver criticato un suo atteggiamento. E a quel punto Nathaly avrebbe risposto in modo aggressivo all’opinionista. Oggi Vladimir crede che quella sia solo una maschera e che dietro ci sia fragilità.

“Negli ultimi giorni ho visto una Nathaly molto moscia. Spero che il fatto che sia stata portata sull’isola di Sant’Elena da sola possa darle la forza, perché la vedo molto fragile. Quindi vediamo se riesce a sopravvivere. Io non ho nulla di personale. Mi dispiace che sia così suscettibile ai commenti di un’opinionista”

Vladimir risponde anche a qualche domanda su Asia Argento, che è arrivata in Honduras conquistando il pubblico di Canale 5. L’opinionista fa intendere che la produzione ha proposto all’attrice di prendere parte al reality. “Lei ha accettato perché c’è la sorella e ha accettato di stare solo una notte, perché credo che non voglia fare L’Isola”, dichiara oggi Vladimir.

Detto questo, come molti telespettatori, l’opinionista crede che Asia si sia dimostrata una persona intelligente. Tanti si aspettavano che sarebbe arrivata nella Palapa a gamba tesa, andando contro Helena Prestes per difendere sua sorella Fiore. Invece, l’attrice ha rotto ogni aspettativa, criticando anche la sorella e facendo un discorso obiettivo.

Per quanto riguarda il duo composto da Paolo Noise e Marco Mazzoli, Vladimir spera che possano restare entrambi con la battuta pronta. Crede che la sfida per chi è già noto sia proprio questa: mantenere il personaggio che fino a ora è stato mostrato in televisione, anche di fronte alla fame. Invece, crede che Luca non sia un Vip, anzi.

“Chi è?”, chiede ironicamente l’opinionista. Non solo, commenta non positivamente anche i Jalisse, a cui consiglierebbe di farsi notare di più. Stesso discorso lo fa per Pamela Camassa: “Ogni tanto non mi accorgo che c’è”. Tra Andrea Lo Cicero, Cristina Scuccia e Christopher al televoto salverebbe l’ex suora.

In questo momento preferirebbe che uscisse Christopher, in quanto avrebbe già “il sostituto Luca, che già litiga con Andrea”. Infine, Vladimir dice la sua sul bacio avvenuto in diretta tra Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini. Molti hanno criticato la scelta della coppia di lasciarsi andare a un momento così passionale in puntata, subito dopo aver vinto al televoto.

“È stato un bacio bacio, non un bacio a stampo. In confronto Rosa Chemical e Fedez sono niente. Mi chiedo se la reazione sarebbe stata la stessa se a baciarsi in modo così appassionato fossero stati un uomo e una donna. Alessandro e Simone sono come una coppia qualsiasi. Andando avanti anche la televisione può dare il suo contributo”

Questo il pensiero di Vladimiri Luxuria, che nella puntata di ieri ha ringraziato la Tribù Accoppiados per essersi messa a disposizione nel cercare una soluzione per rendere sereno il percorso dei due fidanzati.