Striscia la Notizia consegna un Tapiro d’oro a Enrico Papi, che viene raggiunto da Valerio Staffelli poco prima della diretta della terza puntata de L’Isola dei Famosi 2023. In questi giorni sono nate alcune polemiche riguardanti l’atteggiamento tenuto dal conduttore nel ruolo di opinionista. Si è parlato addirittura di importanti tensioni dietro le quinte del programma tra Papi e Ilary Blasi. Questo perché l’opinionista avrebbe cercato di prendersi la scena strappando la busta con il nome dell’eliminato dalle mani della conduttrice.

Per questo motivo, Staffelli ha raggiunto gli studi Mediaset di Cologno Monzese per chiedere al diretto interessato delucidazioni. L’inviato del noto tg satirico chiede a Papi: “Perché l’ha fatto? Soffre il fatto di non essere il conduttore?”. Non solo, ha anche chiesto all’opinionista se il programma ha davvero intenzione di eliminarlo dal cast. “Questo non è mai stato messo in discussione”, dichiara divertito Enrico Papi. Ma Staffelli insiste e gli fa notare che agli occhi del pubblico ha cercato di prevaricare. A questo punto, l’opinionista spiega come sono andate le cose durante la puntata de L’Isola dei Famosi:

“Quando faccio televisione sono sempre spontaneo, non ho filtri, e in quel momento mi è saltato in testa di prendere la busta. No, non mi cacciano. No, ma non è vero. Non è vero, assolutamente no. Però sono contento per il Tapiro, mi piace molto”

Dunque, sembra non ci sia alcuna intenzione di allontanare Papi dal reality show condotto da Ilary Blasi. E cosa ha da dire invece sulle frecciate social condivise negli ultimi giorni? Questi interventi condivisi su Instagram e Twitter hanno alimentato le indiscrezioni che parlavano di tensioni nel dietro le quinte, restando comunque ironico sulla questione.

“No, era una domanda: ci sono più imbecilli o invidiosi? Ma non ce l’avevo con nessuno, ogni tanto le sparo così. Questo è un problema. Ma ci sarò questa sera?”

Alla fine Enrico Papi ribadisce di essere davvero felice di aver ricevuto il Tapiro. Il conduttore racconta che ne aveva già ricevuto uno, che però hanno rubato. Pertanto, questo lo posizionerà proprio dove c’era l’altro. Quando Valerio Staffelli si gira per concludere il servizio ecco che Papi minaccia scherzosamente di spogliarsi, ironizzando su ciò che poco prima gli ha fatto notare l’inviato.

Sui social network, l’opinionista de L’Isola dei Famosi condivide spesso foto con il petto nudo e Staffelli fa qualche battuta su questo. “Mi spoglio, vado? Mi sto spogliando eh”, scherza Papi dirigendosi verso il camerino. Intanto, dallo studio di Striscia la Notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker fanno il tifo per l’opinionista, a cui danno il loro sostegno.

Subito dopo la puntata di Striscia la Notizia, parte il nuovo appuntamento con il reality show di Ilary Blasi. La conduttrice commenta ironicamente il momento che è appena andato in onda al tg satirico. “Mi hanno dato il Tapiro per colpa tua”, ironizza Papi. “È sempre colpa mia!”, afferma Ilary ridendo e smentendo anche lei i rumor.