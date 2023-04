Enrico Papi fuori da L’Isola dei Famosi? Questo il rumor al centro delle cronache rosa da giorni, dopo che la pagina Instagram esperta di gossip, “The Pipol”, ha divulgato lo scoop secondo il quale i piani alti di Mediaset non avrebbero gradito il comportamento dell’opinionista in puntata, tanto da pensare ad un’imminente sostituzione. Addirittura, si è mormorato di un’uscita di Papi dal reality di Canale 5 già a partire dall’appuntamento del prossimo lunedì. Tuttavia, “Panorama” ha svelato una nuova versione riguardante questa vicenda.

Sul numero del settimanale uscito oggi 29 aprile, il giornalista Francesco Canino ha rivelato nuovi importanti dettagli sullo scandalo, riportategli direttamente da due diverse fonti Mediaset. A quanto pare, la notizia su un probabile licenziamento di Enrico Papi è assolutamente falsa. Difatti, la possibilità di tagliarlo fuori dal programma non è stata mai presa in considerazione. Nonostante questa smentita, però, vero è che il clima lavorativo non sarebbe certo dei migliori e che il conduttore avrebbe ricevuto un forte richiamo:

La pagina social Pipol ha innescato il polverone non escludendo addirittura l’ipotesi che Enrico Papi venga sostituito già dalla puntata di martedì e parlando di “riunioni accesissime in corso”. Stando a quanto risulta a Panorama, l’ipotesi di rimuovere l’opinionista non è però mai stata presa in considerazione. «C’è stato un faccia a faccia con la produzione, anche piuttosto secco, in cui gli è stato chiesto di darsi una ridimensionata, questo è vero. Così come è altrettanto vero che tra Papi e Ilary Blasi non sia scattato il feeling… e questo si è visto durante le dirette. Ma la sua sostituzione non è mai stata all’ordine del giorno. Papi resta dov’è», ci raccontano due diverse fonti Mediaset.

Dunque, confermato il gelo tra Enrico Papi ed Ilary Blasi, che era stato già ampiamente percepito nel corso delle precedenti puntate. Ma, una cosa pare essere certa: i vertici Mediaset non avrebbero nessuna intenzione di mandare via l’opinionista, anzi, per lui ci sono diversi progetti in vista nell’azienda. Secondo quanto riportato sempre da “Panorama”, nonostante i flop ottenuti con “Scherzi a Parte” e “Big show”, sono due i programmi pronti per Papi nella prossima stagione televisiva, uno dei quali dovrebbe andare in onda in prima serata.

Ilary Blasi: vacanze a Marrakech con Bastian e Nicola Savino

In occasione del suo 42esimo compleanno, Ilary Blasi è volata a Marrakech in compagnia del compagno Bastian Muller, che l’aveva già sorpresa con una sorprendente cena a lume di candela. I due, però, non erano soli. Nel viaggio nella meravigliosa città del Marocco, infatti, era presente anche un caro collega e amico di Ilary, Nicola Savino.

I due si conoscono da molti anni e proprio l’anno scorso hanno lavorato insieme a L’Isola dei Famosi, dove Nicola era opinionista. Com’è noto, però, il conduttore ha lasciato la Mediaset per sbarcare su TV8, venendo sostituito da Enrico Papi. Tuttavia, la romana non avrebbe ritrovato affatto lo stesso feeling con Papi e i diverbi tra i due sono ormai sulla bocca di tutti. Insomma, Ilary starà sentendo in maniera particolare la mancanza di Savino, tanto da averlo voluto ritrovare in vacanza prima di tornare a lavoro.