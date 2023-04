Tanti auguri a Ilary Blasi che quest’oggi, 28 aprile, compie 41 anni. Per l’occasione, la conduttrice ha deciso di celebrare in grande stile, organizzando una cena da sogno con il suo nuovo fidanzato Bastian Muller. Il racconto della sua serata, praticamente perfetta, è finito sulle Instagram Stories della presentatrice, che non poteva proprio esimersi dal condividere certe immagini così spettacolari con i suoi follower. Nella prima Instagram Stories caricata ieri era, Blasi si è mostrata mano nella mano con il fidanzato, mentre lo accompagnava all’interno della corte dove i due avrebbero cenato. Il secondo scatto è una foto dall’alto, dov’è possibile notare il tavolo dove i due hanno passato la serata (a lume di candela) circondati da suggestive lampade a terra. Ilary Blasi ha poi pubblicato una foto di lei seduta al tavolo e, successivamente, uno scatto abbracciata al suo Bastian. Ecco qualche immagine.

Il suo primo vero compleanno dopo la fine ufficiale della relazione con Francesco Totti è stato quindi passato davvero nel migliore dei modi possibili, al fianco dell’uomo che in questi mesi è riuscito a renderla nuovamente felice e amata. Si tratta, tra l’altro, di immagini che a questo punto sembrano proprio far parte di una strategia che in molti già conosceranno di certo. L’ex Letterina non ha infatti ancora mai parlato pubblicamente della separazione con Totti, ma è chiaro che abbia voluto usare “il trucco più vecchio del mondo” per farlo ingelosire. Piuttosto che parlarne in maniera diretta, preferisce farsi vedere sempre più spesso al fianco del suo attuale fidanzato. In questi modo, Ilary sembra quasi voler evidenziare quanto la nuova vita le piaccia a differenza di quella trascorsa negli ultimi anni.



Le ultime frecciatine di Ilary a Totti (e viceversa)

In queste ultime settimane di processo civile che li vede confrontarsi, i due membri dell’ex coppia hanno continuato a lanciarsi frecciatine reciproche. Sono ormai arcinote le stoccate che Ilary ha lanciato all’ex in occasione della prima puntata dell‘Isola dei famosi 2023. Anche Totti, tuttavia, sembra aver voluto inviare a Ilary Blasi un messaggio con un sottotesto piccato. In un’intervista concessa a DAZN, quando gli è stato chiesto perché non fosse più dirigente della Roma, “Er Pupone” ha risposto con un sorriso sornione: “Diciamo che il matrimonio si fa sempre in due, no?”.